«غلوبال فارما» تحتفل بكبار المواطنين على مائدة الإفطار

المصدر: دبي- شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

وسط أجواء رمضانية مبهجة، أقامت شركة غلوبال فارما العالمية، إفطاراً جماعياً لكبار المواطنين في دبي، بمركز سعادة كبار المواطنين بالممزر، وسط حضور عدد كبير من أعضاء المركز، الذين قضوا أوقاتاً سعيدة مع موظفي الشركة.

وقال باسم البراهمة مدير عام شركة غلوبال فارما: «من واقع المسؤولية الاجتماعية للشركة، نحرص على إقامة الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تبث روح الفرح والسعادة في المجتمع، وبادرت الشركة بتنظيم إفطار جماعي لكبار المواطنين في دبي، إيماناً منا بأهمية دورهم ووجودهم في وسطنا، ومشاركتهم طقوس الشهر الفضيل».

وأضاف البراهمة: «غلوبال فارما» مملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار عام 1998، وباشرت عملها في الدولة عام 2003، وقامت بتوسيع نطاق أعمالها في عام 2008، من خلال طرح منتجات جديدة في 14 بلداً في مجلس التعاون الخليجي وفي الأسواق الأفريقية.

حيث تمتلك شركة غلوبال فارما حالياً مصنعين مزودين بأحدث التجهيزات، لتوفير الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدهما لتصنيع «البنسيلين بيتا لاكتام» لتوفير أموكسيسيلين وأموكسيكلاف، والآخر لتصنيع الأدوية العامة، والذي يمتاز بإمكانية تطوير شتى أنواع الجرعات السائلة والفموية التي تلبي احتياجات قطاعات الأمراض المزمنة».

وأشار البراهمة، إلى أن «غلوبال فارما» تتمتع بدور ريادي في قطاع الأدوية، بالإضافة إلى مكانتها القوية على الصعيد الإقليمي، حيث إن المنشآت التصنيعية التابعة لشركة غلوبال فارما، حائزة على شهادة الامتثال لأفضل ممارسات التَّصنيع المتوفرة.

بالإضافة إلى أنها معتمدة من كافة الجهات الصحية في الشرق الأوسط «مجلس التعاون الخليجي، والإمارات العربية المتحدة، وإدارة الغذاء والدواء السعودية»، والمشرق العربي، وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة.

ونوه البراهمة، بأن شركة غلوبال فارما تقوم بتصنيع وتوزيع منتجات دوائية تشمل أدوية القلب والأوعية الدموية، والأدوية المضادة للقرح، وأدوية السكري، والأدوية المضادة لالتهاب المفاصل، والمسكنات، من ضمنها مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، وأدوية الأمراض التنفسية، والتركيبات المضادة للهيستامين، والأدوية المضادة للعدوى.

والمكملات الغذائية متعددة الفيتامينات، وتواصل الشركة توسيع نطاق استثماراتها في مختلف المجالات الطبية، من خلال طرح منتجات جديدة لتلبية احتياجات المرضى، إضافة إلى ذلك، فإن «غلوبال فارما» ملتزمة بدعم اختصاصيي الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، عبر تعزيز معلوماتهم، وصقل مهاراتهم، باعتبار ذلك جزءاً من رسالتها الهادفة إلى تشجيع التعليم الطبي المستمر في المنطقة.

وأعلن باسم البراهمة مدير عام شركة غلوبال فارما، أن الشركة تتفرد بإنتاج أدوية عشبية من نباتات التراث الإماراتي، منها المرة والكسط والقرنفل، لأول مرة في الشرق الأوسط، والتي تعادل جودة الأدوية العالمية، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة، والتي تجعلها منافساً قوياً في الأسواق العالمية.

بدوره، أشار عبد الله الفلاسي، رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية في مركز سعادة كبار المواطنين، إلى أهمية الفعاليات التي تقام في المركز في بث روح السعادة في قلوب كبار المواطنين. ونوه الفلاسي، بأن الفعاليات المجتمعية تترك أثراً طيباً وتحسن نفسية وصحة كبار المواطنين.

وكذلك تسهم هذه الفعاليات في سد أوقات فراغهم، والتفاف أفراد المجتمع حولهم يمنحهم سعادة كبيرة، مقدماً الشكر الجزيل لشركة غلوبال فارما على مبادرتها الطيبة، وحرصها على توزيع هدايا قيمة على كبار المواطنين، والتي زادت من سعادتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز