حمدان بن محمد: دبي أمل ملايين الأفراد لتطوير مستواهم التعليمي

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أن دبي ومجتمعها عازمة على زرع الأمل وسط ملايين الأفراد من أجل تطوير مستواهم التعليمي بما يعود بالنفع على المجتمعات.

وقال سموه في حسابه في منصة إكس «حضرت توقيع اتفاقية جديدة بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومجموعة ويست زون دعماً لحملة وقف الأم، إذ ستقوم المجموعة بتطوير مبانٍ وقفية بقيمة 130 مليون درهم تذهب عوائدها لدعم التعليم... نشكر هذه المساهمة من ناريش باوناني مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، ونؤكد أن دبي ومجتمعها عازمان على زرع الأمل وسط ملايين الأفراد من أجل تطوير مستواهم التعليمي بما يعود بالنفع على المجتمعات».

جاء ذلك في إعلان مجموعة «ويست زون» تبرعها بمبلغ 130 مليون درهم لإنشاء مبنى وقفي في دبي تذهب عوائده للتعليم، ضمن حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد في أنحاء العالم بشكل مستدام.

ووقعت مجموعة «ويست زون» اتفاقية مع مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وبموجب الاتفاقية، تقوم المجموعة ببناء وتطوير المبنى الوقفي، وسيتم تخصيص عوائده لدعم التعليم.

ويأتي تبرع مجموعة «ويست زون» لإنشاء المبنى الوقفي، في سياق التفاعل المجتمعي الكبير مع حملة «وقف الأم»، من أجل المساهمة في تحقيق مستهدفاتها النبيلة.

وتسعى حملة «وقف الأم» إلى إعادة إحياء الوقف كونه أداة تنموية للمجتمعات، وترسيخ قِيَم بِرّ الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أُسَري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، إلى جانب تعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، عبر توفير وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين للمجتمعات الأقل حظاً.

تفاعل مجتمعي

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أن حملة «وقف الأم»، تجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في توفير مقومات الحياة الكريمة لملايين البشر في أنحاء العالم انطلاقاً من الاهتمام بالتعليم، ومساعدة أبناء المجتمعات الأقل حظاً على استكمال مسيرتهم التعليمية، وتطوير مستوياتهم العلمية وتأهيلهم المهني، منوهاً معاليه بتفاعل مجتمع الإمارات مع حملة «وقف الأم»، ومبادرة أفراده إلى المساهمة في الصندوق الوقفي منذ اللحظة الأولى لإطلاق الحملة.

وقال معاليه: «الاتفاقية الموقعة مع مجموعة (ويست زون)، تأتي في إطار الحراك الخيري الذي أحدثته حملة (وقف الأم) بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وسيكون للمبنى الوقفي الجديد مساهمة مؤثرة في تحقيق مستهدفات الحملة، ودعم جهود مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، في مجال نشر المعرفة وتنفيذ عشرات البرامج والمشاريع الخاصة بقطاع التعليم في أنحاء العالم كافة».

التعليم ركيزة التنمية

قال ناريش باوناني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «ويست زون»: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للعمل الخيري والإنساني عبر مبادرات ملهمة، وآخرها حملة (وقف الأم) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتزامن مع الشهر الفضيل، وهذه الحملة الجديدة تمثل فرصة مهمة لملايين الأفراد من أجل تطوير مستواهم التعليمي والتأهيلي، بما يعود بالخير على مجتمعاتهم».

وأضاف: «مساهمتنا في حملة (وقف الأم) بإنشاء مبنى وقفي تذهب عوائده للتعليم، تجسد حرصنا على دعم الجهود الخيرية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات، ومؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) لمساعدة الفئات الأقل حظاً في العالم، انطلاقاً من قناعتنا بأن التعليم الركيزة الأساسية للتنمية، وتحسين شروط الحياة».

وتستهدف حملة «وقف الأم» التي تندرج ضمن مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، تكريم الأمهات عبر إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، ومساعدة المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، عبر دعم تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين حياتهم، وتعزيز استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل.

وتفتح حملة «وقف الأم» باب العمل الخيري المنهجي والمنظَّم، وتيسره أمام كل من يريد فعل الخير بشكل مستدام ومتنامٍ، وعبر آلية سهلة سلسة، وتتفق الحملة مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والفطرة الإنسانية السليمة.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة «وقف الأم» استقبال الإسهامات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسة وهي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، ويستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE790340003708472909201 في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

كما توفر حملة «وقف الأم» خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة «أمي» أو «Mother» لمستخدمي شبكتي «دو» و«اتصالات من e&» في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow، تحت فئة «التبرعات»، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـود» (Jood.ae).

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