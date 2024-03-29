62.2 مليون مستفيد من محور نشر التعليم والمعرفة

المصدر: دبي - البيان

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سجل محور نشر التعليم والمعرفة ضمن النتائج السنوية لأعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لعام 2023، ارتفاعاً كبيراً في أعداد المستفيدين من مختلف المبادرات والبرامج المنضوية تحته بواقع 62.2 مليون شخص حول العالم، بزيادة تقدر بنحو 7.1 ملايين مستفيد عن العام 2022، فيما بلغ إجمالي حجم إنفاق مختلف المبادرات والمشاريع المعرفية والثقافية المنضوية ضمن هذا المحور، ما يقارب من 242 مليون درهم بزيادة 29 مليون درهم عن العام 2022.

وتولي مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، اهتماماً كبيراً بمحور نشر التعليم والمعرفة، باعتباره أهم الحقوق الأساسية للإنسان والركيزة التي تقوم عليها المجتمعات. ويعد التعليم مفتاحاً لتحسين جودة الحياة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتأهيل الأجيال القادمة بالمهارات والقدرات المعرفية اللازمة لبناء مستقبل أفضل.

في هذا السياق، تقوم المؤسسة بتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات لدعم العملية التعليمية والمعرفية في كافة أرجاء العالم، من خلال دعم البيئات التعليمية بشقيها التقليدي والرقمي، وتأهيل وتدريب الكوادر التعليمية.

وفي العام 2023، نجحت دبي العطاء، المنضوية تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في وضع التعليم في مقدمة أجندة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، وذلك من خلال الدورة الثانية من قمة «ريوايرد» (RewirEd Summit) التي شارك فيها مسؤولون بارزون وجهات عالمية فاعلة ومختلف أطياف المجتمع، من أجل تعزيز تحويل التعليم كعنصر رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.

وواصلت دبي العطاء، المساهمة في تحقيق هدف «التعليم الجيد»، الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال توفير تعليم شامل، ودعم البرامج التعليمية المبتكرة والمستدامة. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من كافة برامج ومشاريع دبي العطاء حتى نهاية العام 2023، أكثر من 24 مليون شخص من 60 دولة.

وفي أكتوبر 2023، شهد العالم العربي، الحفل الختامي للدورة السابعة من تحدي القراءة العربي الذي توَّج الطالب عبدالله محمد البري من قطر، والطالبة آمنة محمد المنصوري من الإمارات، بعد إحرازهما مناصفة لقب بطل تحدي القراءة العربي، وشهدت الدورة السابعة مشاركة قياسية من خلال 24.8 مليون طالب وطالبة، من 46 دولة. كذلك نظمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قمة المعرفة في نسختها الثامنة تحت عنوان «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة»، والتي شارك فيها 15,124 شخصاً.

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