نهيان بن مبارك: إنسانية رئيس الدولة وعطاؤه قبس من زايد الخير

المصدر: أبوظبي - وام

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قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إن يوم زايد للعمل الإنساني، يمر علينا في ظل ظروف وتحديات عالمية جسيمة، تتطلب قدراً كبيراً من الحكمة والتسامح والإنسانية.

والدعم والمساندة للمحتاجين في كل مكان، ليظهر معدن الإمارات ونبل مقصدها والتزامها بالعطاء ومد الأيادي البيضاء للجميع، دون تفرقة على أساس ديني أو إثني أو جنسية أو لون، وهو ما يؤكد أن إنسانية وعطاء قيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعه كل أبناء وطننا الغالي، قبس من زايد الخير، بل هي غرس زايد فينا جميعاً.

جاء ذلك عقب احتفال وزارة التسامح والتعايش بيوم زايد للعمل الإنساني، والذي تضمن العديد من الأنشطة، سواء على المستوى الداخلي، أو بالتعاون مع العديد من الوزارات والمؤسسات المختلفة، وندوات «زايد نبع الخير»، التي انطلقت بالتعاون مع العديد من الكتاب والمفكرين الإماراتيين، برعاية ودعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إلى جانب مشاركة الوزارة في ملتقى «غرس زايد»، تحت شعار «عشرون مضت وآثاره خالدة»، جلسة حوارية بين جيلين.

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