دعم مؤسسة الجليلة يعيد إلى «سندس» ألوان الحياة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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عطاء مستمر، وجهود متواصلة تبذلها مؤسسة الجليلة لمساعدة المحتاجين الذين حاصرتهم ظروف الحياة وتكالبت عليهم تحدياتها، فكانت لهم خير معين بدعمها السخي الذي انتشلهم من قاع الحزن والألم، اللذين خلفتهما الأمراض التي فتكت بهم.

حيث تكفلت بعلاجهم ورعايتهم وإعادة البسمة مجدداً على وجوههم، كما هو الحال مع الطفلة سندس عبدالعظيم، التي امتد لها عطاء الجليلة لينقذها من مضاعفات خطيرة كادت تخطف ألوان الحياة من ملامحها.

عيب خلقي

معاناة سندس ابنة الـ8 أشهر مع المرض كما ترويها والدتها بدأت بعد ولادتها مباشرة، حيث ولدت بعيب خلقي في صمام القلب، وتحديداً بعد ملاحظة صعوبة التنفس لديها، وصراخها المستمر وتغير لون جلدها في بعض الأحيان للأسود نتيجة نقص الأكسجين في جسمها.

فأدركت حينها أنها تعاني من خطب ما، فتوجهت بها إلى أقرب مستشفى، وبعد إجراء التحليل والمعاينة والفحوصات تلقت صدمة الخبر الذي أوجعها، وخطف بريق السعادة من حياتها المستقرة، حيث تم تشخيصها بمرض «متلازمة داون» ومعاناتها من مشكلة في صمام القلب.

وأضافت: مما زاد هول صدمتنا تكلفة العلاج التي كانت باهظة جداً، وليس في مقدورنا توفيرها، ولكن على الرغم من ذلك لم نجلس مكتوفي الأيدي بل سارعنا في طلب المساعدة من الجمعيات الخيرية ومؤسسات الخير في دولة الخير وكان من ضمنها مؤسسة الجليلة، والتي أثلجت صدورنا بسرعة تجاوبها مع حالة فلذة كبدنا، لتزف لنا بعد أيام قليلة تكفلها بمصاريف العلاج.

ولتنهي بذلك حالة الحزن التي عصفت بنا، وتعيد البسمة والسعادة التي غابت عن حياتنا، حيث تم إجراء العملية لابنتنا وأصبحت تضحك وتبتسم وتغيرت ملامح وجهها وكل ذلك بفضل الله ثم بفضل دولة الإمارات ومؤسسة الجليلة التي رفعت من مستوى سعادتنا في الحياة.

نهج العطاء

وفي هذا السياق قال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، تتماشى الجهود الإنسانية التي تقوم بها مؤسسة الجليلة بالتعاون مع الشركاء والمانحين مع نموذج دبي الصحية الأول من نوعه على مستوى إمارة دبي.

والذي يقوم على التكامل بين الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء للارتقاء بجودة الرعاية الصحية والنهوض بالمخرجات الصحية للأفراد والمجتمع، ونحن ممتنون لجميع المؤسسات والشركات والأفراد على دعمهم لبرامجنا العلاجية للمرضى غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج مثل الطفلة سندس وإدخال الفرحة على قلوبهم وعائلاتهم.

وأطلقت مؤسسة الجليلة برنامج «عاون»، والذي يعمل على توفير الدعم المادي لعلاج المرضى المقيمين في دولة الإمارات ممن يعانون من أمراض تهدد حياتهم، وغير القادرين على تحمل تكاليف الرعاية الطبية الشاملة. ويعتمد البرنامج على المساهمات التي يتلقاها من المتبرعين. تمكن البرنامج حتى الآن من توفير الرعاية والعلاج لأكثر من 4000 مريض 10 % منهم أطفال.

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