209 ملايين درهم حجم الإنفاق على برامج الرعاية الصحية

المصدر: دبي-البيان

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يعد محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض، من مرتكزات أعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الخمسة الذي يتم من خلاله إطلاق مبادرات وحملات علاجية ووقائية وبرامج توعوية لاحتواء المشكلات الصحية، ومكافحة الأمراض المعدية والأوبئة، ورفع المعاناة عن الأفراد في المناطق الأقل حظاً في كافة أرجاء العالم.

ومدت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يد المساعدة عبر هذا المحور إلى 9.4 ملايين شخص حول العالم في العام 2023، فيما وصل إجمالي حجم إنفاق المؤسسة على مختلف المبادرات والبرامج والمشاريع ضمن هذا المحور خلال العام الماضي نحو 209 ملايين درهم، بزيادة بلغت 166.5 مليون درهم عن العام 2022.

ومن هذا المنطلق، تولي مشاريع ومبادرات هذا المحور اهتماماً كبيراً لتوفير الرعاية الصحية الملحة وتطوير الآليات الخاصة بها، إلى جانب دعم وتمويل برامج الأبحاث والدراسات والمنح الطبية، وتأهيل وتمكين الكوادر الطبية، واستثمار كافة الجهود والقدرات لتوفير بيئات صحية مستدامة وضمان الحفاظ على الثروة البشرية للمجتمعات.

وفي هذا المحور، حققت مؤسسة الجليلة، المنضوية تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، منذ إنشائها في العام 2013، إنجازات كبيرة من خلال برامجها ومشاريعها في مجالات التعليم الطبي والبحث ورعاية المرضى وتحسين حياة آلاف الأفراد، حيث قدمت المؤسسة منذ انطلاقتها الدعم الطبي والعلاجي لـ 8.768 حالة، 30% منها أطفال يعانون من أمراض مهددة للحياة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض المزمنة.

ومن المبادرات الرائدة لمؤسسة الجليلة في العام 2023، الإعلان عن إطلاق «صندوق الطفل» بقيمة 50 مليون درهم، والذي يهدف إلى التكفل بعلاج 3000 طفل سنوياً في مستشفى الجليلة للأطفال.

وفي العام 2023، أكملت مؤسسة الجليلة تشييد المستودع الحيوي ومختبر معالجة العينات، ضمن المرحلة الأولى من البنية التحتية للبنك الحيوي الذي أعلنت عنه المؤسسة في العام 2022، ليكون أول بنك حيوي مدعوم بتقنيات الروبوت في دولة الإمارات، والمتخصص في تطوير البحوث الطبية المحلية في مجالات الاضطرابات الوراثية والسرطان والأوبئة والأمراض المزمنة الأخرى.

وفي إطار جهودها للارتقاء بحياة الأفراد عبر التعليم والأبحاث الطبية، أعلنت مؤسسة الجليلة في العام 2023، عن إنشاء «وقف عود ميثاء السكني» المؤلف من سبعة طوابق بقيمة 46 مليون درهم، للاستفادة من عائداته في تمويل برامج التعليم والأبحاث في المجالات الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والمساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية في الدولة.

وتماشياً مع غايتها المتمثلة في رد الجميل للمجتمع وخدمة الإنسانية، أطلقت مؤسسة الجليلة في العام 2023 مبادرة «العيادات المتنقلة» التي تم تجهيزها بمعدات طبية متقدمة، ويعمل بها أطباء متطوعون لتوفير خدمات الفحص والعلاج الطبي لكبار السن، والعمالة، وأصحاب الهمم الذين يصعب عليهم الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

واستمرت مؤسسة «نور دبي» في تنفيذ برامجها وحملاتها العلاجية والتوعوية الخاصة بأمراض العيون ومكافحة العمى والإعاقة البصرية التي أطلقتها على مدار السنوات الماضية في المجتمعات الهشة ومختلف المناطق النائية في دول عدة.

وواصلت نور دبي في العام 2023، مساعيها لمكافحة أمراض العيون المزمنة والمعدية من خلال إجراء التشخيص والفحوصات للتعرف على أسبابها والتصدي لها وتوفير العلاج للمصابين بها، إضافة إلى الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في صحة العيون، ودعم الأبحاث العلمية الخاصة بهذا المجال، وزيادة الوعي حول أهمية الحفاظ على صحة العيون والوقاية من العمى.، وساهمت بتقديم العلاج لـ 9.1 ملايين شخص عبر برنامجها الخاص بالقضاء على التراخوما في 2023.

وتقوم مؤسسة نور دبي عبر مخيماتها العلاجية، التي تسعى لمكافحة العمى بالمناطق النائية والريفية في الدول النامية، بتقديم الفحوصات والأدوية والنظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية للفئات المعرضة للإصابة بالعمى نتيجة لنقص أو صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية.

وفي العام 2023، نجح برنامج المخيمات العلاجية في خدمة 30.690 شخصاً في خمس دول، خضع 23.123 فرداً منهم لفحوصات بصرية، وتم إجراء عمليات جراحية لـ 2643 شخصاً، وتوزيع 4924 نظارة طبية.

وشهد العام 2023، توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء «وحدة الشيخة لطيفة بنت حمدان لجراحات القسطرة»، ضمن «مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب» في القاهرة، الذي دعمته مبادرة صنّاع الأمل تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، من أجل توفير الخدمات العلاجية المجانية وجراحات القسطرة القلبية للأطفال والمرضى الأقل حظاً من مختلف أرجاء الوطن العربي.

وسيتم تجهيز الوحدة بشكل كامل لتقوم بتوفير الخدمات العلاجية المتقدمة على مدار الساعة بشكل مجاني، كما ستضم الوحدة أحدث تجهيزات غرف العمليات المعتمدة على تطبيقات التكنولوجيا الطبية والجراحة الروبوتية لإجراء 9000 قسطرة للأطفال والمرضى سنوياً.

وشهد العام 2023، استمرار العمليات الإنشائية لمبنى «مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب» الجديد في القاهرة، الذي دعمته مبادرة صناع الأمل المنضوية تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ووصلت نسبة إنجاز مراحل البناء إلى 80%.

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