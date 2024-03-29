100 جراحة روبوتية في منشآت «الإمارات للخدمات الصحية» 2023

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن إجراء منشآتها الصحية 100 عملية جراحية روبوتية خلال العام الماضي 2023.

مشيرة إلى أن هذه العمليات شملت جراحات دقيقة لعدة تخصصات طبية، بما في ذلك أمراض القلب، وأمراض النساء والتوليد، وجراحات القلب والصدر، والجراحة العامة.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في المؤسسة، أن «الجراحات الروبوتية تمثل تطوراً هاماً في القطاع الصحي، حيث تتيح هذه التقنية إمكانية إجراء عمليات بدقة عالية، وبأقل تدخل جراحي، ما يقلل من مخاطر الجراحة، ويسرع من عملية التعافي للمرضى.

كما شدد على أهمية استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، مشيراً إلى حرص المؤسسة على تطبيق أحدث التقنيات الطبية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز منظومة الخدمات الطبية». وأضاف أن «المؤسسة كانت من الجهات الصحية السبّاقة والرائدة التي زودت مستشفى القاسمي بالروبوتات الذكية.

وذلك التزاماً منها بتطوير البنية التحتية الصحية، وتحديث التجهيزات الطبية، ومواكبة أحدث ما توصلت إليه العلوم الطبية الحديثة، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع، وتقديم خدمات صحية متميزة وفعالة».

وتتضمن الخدمات التي توفرها المؤسسة في مجال الروبوتات الذكية «خدمات جراحة القلب»، حيث بادرت إلى استخدام برنامج ذكاء اصطناعي مبتكر، بعنوان «ROR» في عام 2018 لجراحة القلب، ليسهم في تسهيل علاج الشرايين المرنة باستخدام أذرع التحكم عن بعد، ما يعزز بشكل كبير من الدقة ونجاح التدخلات الجراحية في جراحة القلب.

كما تشمل «خدمات القسطرة القلبية التداخلية»، من خلال تبنّي تقنية الروبوتات، لا سيما نظام «كورندس»، إذ يساعد هذا الروبوت الجراحي الآمن والفعال في إجراء الجراحات المعقدة الطفيفة التوغل، ما يسهم في تقليل أوقات العمليات الجراحية، والمضاعفات، وتحسين النتائج الطبية، وفي «خدمات جراحة المسالك البولية والولادة وأمراض النساء والجراحة العامة».

فقد أسهم روبوت الجراحة «دافنشي» في العديد من الخدمات الطبية، ما أتاح للجراحين إجراء جراحات معقدة بدقة استثنائية، ومن خلال جروح صغيرة، وقد أدى هذا التقدم إلى تقليل الأخطاء الجراحية بشكل كبير، وتسهيل العمليات الجراحية المعقدة في جراحة المسالك البولية والتوليد وأمراض النساء والجراحة العامة.

وأسهمت الجراحات الروبوتية في تقليل مدة العمليات وإقامة المرضى في المستشفى بشكل كبير، ما أدى إلى تسريع عملية التعافي، وتحسين تجربة المريض بشكل عام، وتقليل الأخطاء الجراحية والعدوى، كما أدت دقة العمليات الجراحية الروبوتية إلى الحد من معدلات الأخطاء الجراحية والشقوق الجراحية، ما أدى في النهاية إلى خفض مخاطر العدوى والمضاعفات.

كما قادت الروبوتات الجراحية إلى تحسين الجودة والنتائج الطبية للمرضى في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حيث يخضع المرضى إلى عمليات جراحية أكثر دقة، وأقل ألماً، ما أسهم في تعزيز تعافيهم بسرعة أكبر، ما يحسن في النهاية جودة حياتهم ورضاهم، كما ينعكس استخدام الروبوتات الجراحية في تعزيز ثقة المرضى بخدمات المؤسسة، نظراً لالتزامها بتبنّي التكنولوجيا الحديثة.

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