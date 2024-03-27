هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل برنامجها الرمضاني في باكستان

المصدر: إسلام أباد - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل برنامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (رمضان 2024) في جمهورية باكستان الإسلامية تقديم وجبة إفطار صائم في إقليم السند.

ووزعت الهيئة 4500 وجبة إفطار صائم ضمن المشروع الرمضاني الذي تنفذه عن طريق مكتبها في باكستان.

ويأتي برنامج (رمضان 2024) في إطار العمل الخيري الذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر خلال الشهر الفضيل.

وأعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للمبادرات الخيرية لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر.

من جهة أخرى وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، اتفاقية لتعزيز شراكتهما الإنسانية والمجتمعية.

وبموجب الاتفاقية ترعى «أدنيك»، فعاليات معرض «عطايا» الخيري الذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر سنوياً، لـ 5 دورات متتالية ابتداءً من العام الجاري، حيث تتكفل الشركة بتوفير مقر إقامة المعرض خلال مدة الاتفاقية ليقام في مركز أدنيك أبوظبي. وقع الاتفاقية بمقر الهيئة من جانب الهلال الأحمر راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف، فيما وقعها من الشركة المجموعة حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين.

وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على وضع الآليات التي تسهم في تحقيق أهدافها المتمثلة في دعم وتعزيز فعاليات معرض عطايا الخيري، وتنسيق جهود الجانبين لخدمة المجتمع وتعزيز استراتيجية حكومة دولة الإمارات حول المسؤولية المجتمعية.

وأكد راشد المنصوري توافق الرؤى والأهداف بين الهيئة ومجموعة أدنيك، لتعزيز شراكتهما من خلال توقيع هذه الاتفاقية وتأطير التعاون لتحقيق المزيد من التنسيق في مجال المسؤولية المجتمعية، التي تأتي في مقدمة اهتمام الجانبين، وقال إن الاتفاقية تعتبر نقلة نوعية في علاقات الطرفين، ومن شأنها أن تفتح مجالات أرحب وأوسع للشراكة الإنسانية والمجتمعية، مشدداً على أن الهيئة لن تدخر وسعاً وجهداً في سبيل تحقيق غاياتها وتطبيق بنودها على أرض الواقع.

وقال حميد الظاهري: تنسجم الاتفاقية مع أهداف مجموعة أدنيك في مجال تعزيز جوانب المسؤولية المجتمعية وبما ينسجم مع استراتيجية الاستدامة للمجموعة، ودعم الجهود التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر محلياً وخارجياً، وتعزيز فعاليات معرض عطايا الذي أحدث نقلة نوعية في مضمون المعارض الخيرية، وتسويق القضايا الإنسانية وحشد الدعم لها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز