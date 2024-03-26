مسؤولون: فكر محمد بن راشد رسخ ثقافة التميز المستدام

المصدر: دبي- متابعة قسم المحليات

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أكد مسؤولون أن فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رسخ ثقافة التميز المستدام في الجهات الحكومية، وعزز ريادة دبي وجعلها نموذجاً عالمياً يستند إلى المرونة والتطوير المستمرين، وفي ظل وتيرة النمو السريع على كافة المستويات.

كما أكد المسؤولون أن برنامج دبي للتميز الحكومي يعتبر من أهم برامج التميز التي تحفز مختلف الجهات الحكومية، وتدفع بقدراتها الابتكارية والإبداعية إلى مراحل متقدمة، وتعزز وصولها إلى منصات التتويج بجدارة واستحقاق.

ورفع المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته جائزة برنامج دبي للتميز الحكومي، ودعمه الكبير لها.

كما أعرب الحميدان عن شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على ما قدمه سموه من رعاية واهتمام بهذه الجائزة، ومتابعة وتحفيز للدوائر الحكومية للمنافسة في الريادة والتميز في عموم المجالات.

ونوّه الحميدان بجهود النيابة العامة في دبي وحرصها على تقديم أفضل الخدمات وتطوير كافة أنظمة العمل، لاسيما الموارد البشرية، التي كانت محط اهتمام النيابة كونها العامل الأساسي في نجاح أعمالها واستمرارية خدماتها، فكان رأس المال البشري محل عناية فائقة وتطوير مستمر وفق أفضل المعايير المعمول بها في إدارة هذه الموارد المهمة، بما يشمل التدريب والرعاية والتأهيل والمتابعة وغيرها، للوصول إلى أفضل النتائج، والتي تمثلت اليوم بهذا الفوز المستحق ضمن فئات جائزة دبي للتميز الحكومي.

رشاقة مؤسسية

وقال معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن برنامج دبي للتميز الحكومي، يعتبر من أهم برامج التميز التي تحفز مختلف الجهات الحكومية، وتدفع بقدراتهم الابتكارية والإبداعية إلى مراحل متقدمة، وتعزز وصولهم إلى منصات التتويج بجدارة واستحقاق، وترسخ لمنهجيات وأساليب عمل تستند إلى الرشاقة المؤسسية والمرونة والابتكار، لتكون دبي وجهة عالمية لكافة الراغبين في الاستثمار والعمل.

وأشاد معاليه، بالجهود التي يبذلها فريق عمل برنامج دبي للتميز الحكومي منذ تأسيسه في العام 1997، ما أسهم في إرساء منظومة وثقافة التميز في العمل الحكومي، مؤكداً معاليه أن المنافسات في البرنامج تعكس مدى التطور الكبير في الفكر والعمل الذي وصل إليه مختلف الموظفين في الدوائر الحكومية في إمارة دبي في مختلف القطاعات، وحرصهم على ضمان استدامة التميز والإبداع في العمل، تحقيقاً لرؤية إمارة دبي.

وأشار معاليه، إلى أن البرنامج بات يعكس روح الإمارة الرامية دائماً إلى تحقيق مؤشرات عالمية تنافسية، مؤكداً معاليه أن الدوائر الحكومية خلال منافستها في برنامج دبي للتميز الحكومي أظهرت حرصاً على تطبيق معايير التميز من خلال تطبيق معايير الابتكار في العمل، والتطوير المستمر في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، والرشاقة المؤسسية، وتميز الخدمات الحكومية، وكفاءة الأداء، والاستعداد للمستقبل وصناعة الفرص وجودة الحياة، وتحقيق معايير المرونة، مهنئاً معاليه كافة الدوائر الحكومية والمتنافسين الذين حققوا فوزاً في فئات مختلفة من البرنامج.

وهنأ معالي الفريق المري كافة العاملين في القيادة العامة لشرطة دبي على جهودهم الاستثنائية في حصول شرطة دبي على جوائز تُطرح للمرة الأولى، منها 3 جوائز على المستوى المؤسسي شملت جائزة النخبة، والفوز كأول جهة حكومية عن جائزة «الجهة الأكثر جاهزية للمستقبل»، إلى جانب أفضل جهة في مجال التوطين.

نقلة نوعية

وتقدم معالي مطر الطاير، المدير العام، ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على رعايتهم ودعمهم اللامحدود لمسيرة التميز في العمل الحكومي، الذي أسهم في إحداث نقلة نوعية في تطور أداء الجهات الحكومية، ليواكب تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار دبي.

وأعرب معاليه عن سعادته بفوز هيئة الطرق والمواصلات بجائزة النخبة في برنامج دبي للتميز الحكومي، الذي يتوج جهودها ونتائجها المتميزة على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزز ريادتها ضمن فئات النخبة على مستوى هيئات ودوائر حكومة دبي، وكذلك فوزها بجائزة أفضل مبادرة مشتركة ضمن الفئات المتغيرة، وذلك عن مبادرة (هلا تاكسي)، التي تعد الأولى من نوعها عالمياً بين هيئة نقل حكومية والقطاع الخاص المتخصص في الحجز الإلكتروني، حيث أسست الهيئة بالتعاون مع شركة (كريم) شركة (هلا)، وأسهمت في خفض وقت انتظار المتعاملين لمركبات الأجرة من 11.4 دقيقة، إلى 3.7 دقائق.

وأكد معاليه، أن هذا الفوز يشكل حافزاً قوياً نحو العطاء والإبداع في العمل والاستمرار في التطوير الإداري والفني ومتابعة مسيرة الإنجاز لاستدامة الريادة، على النحو الذي يعزز الجهود لتحقيق رؤية دبي في رسم مستقبل أكثر إشراقاً، وتصدر المشهد العالمي في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

نموذج رائد

وأعرب سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن بالغ التقدير والاعتزاز بتكريم جمارك دبي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحصولها على جائزة النخبة مجدداً من برنامج دبي للتميز الحكومي.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تقدم دبي نموذجاً عالمياً رائداً في تحقيق التميز والتقدم بثبات نحو الصدارة الدولية في كافة المجالات، وقد استطاعت الإمارة أن تطور خدماتها الحكومية بوتيرة متسارعة باستمرار لتصبح حكومة المستقبل الأولى عالمياً، وقد أسهمت الخدمات التجارية والجمركية التي تقدمها جمارك دبي مساهمة فاعلة في الوصول إلى هذا الهدف، من خلال توفير التسهيلات والمزايا التنافسية الأفضل للتجار والمستثمرين، ما مكن دبي من تحقيق مستويات قياسية في نمو تجارتها الخارجية لتصل قيمتها في العام 2023 أكثر من 2 تريليون درهم، ومع هذا المستوى من قيمة التجارة قطعنا شوطاً كبيراً على طريق تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بمضاعفة التجارة الخارجية، واستطعنا ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رئيسي للتجارة والاستثمار».

وأضاف: «نواكب باستمرار التطورات العالمية في مجال التجارة من خلال الاستشراف المستقبلي للتحولات التي تحدثها تطبيقات تقنية المعلومات والذكاء في طبيعة التبادل التجاري الدولي، وقد تميزت جمارك دبي في هذا المجال عبر إطلاق منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود باستخدام تقنية «بلوك تشين» لدعم الجهود الهادفة إلى الدور القيادي لدبي في التجارة الإلكترونية».

ثقافة تميز

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى رائد التميز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي رسخ ثقافة التميز المستدام، وجعل من حكومة دبي معياراً للتميز على مستوى العالم، ومرجعاً للحكومات التي تسعى إلى تحقيق سعادة شعوبها، كما نهتدي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لتوفير خدماتنا وفق أعلى المعايير العالمية بما يحقق سعادة جميع المعنيين».

وأضاف معاليه: «أسهمت جائزة دبي للتميز الحكومي في تحفيز التنافس الإيجابي بين الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي، وتشجيعها على تبني مفهوم التميز المستدام من خلال مأسسة التميز في إطار نموذج الجودة الشاملة ومعايير التميز المستدام للارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات العالمية، وتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام».

وقال معالي الطاير: «جاء فوز هيئة كهرباء ومياه دبي بست جوائز ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي 2024، وحفاظ الهيئة على مكانتها ضمن فئة النخبة، ليتوج جهودنا في ترجمة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث يمثل التميز بالنسبة لنا برنامج عمل يومي يتم تنفيذه وفق استراتيجيات وخطط محددة لتطوير آليات العمل، وتوفير خدمات نوعية تحقق سعادة المتعاملين وكافة المعنيين، وتتخطى توقعاتهم، وأود بهذه المناسبة أن أشيد بجهود موظفي الهيئة لتفانيهم وحرصهم على تحقيق أعلى مستويات التميز، وانسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة سنواصل مسيرة التميز والريادة للارتقاء بالخدمات الحكومية إلى أفضل المستويات العالمية».

منهجية عمل

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «ما لا يمكن قياسه لا يمكن تطويره والبناء عليه، وهذا نهج أرست دعائمه قيادتنا الحكيمة وجعلته ممكناً ومنهجية عمل عبر منصات نوعية مثل برنامج دبي للتميز الحكومي الذي جعل جميع الفرق الحكومية في منافسة يومية مع ذواتهم للتفوق على تميز الأمس مهما كان، وهو ما ينعكس على مستوى ونوعية وسهولة الخدمات المقدمة للإنسان في دبي، وبالتالي تنافسية دبي على مختلف الصُعد».

وأضاف معاليه: «وحتى برنامج التميز ذاته تم تطويره بمنظومة التميز المحدثة خلال العام الماضي التي شملت الأثر الاجتماعي والجاهزية للمستقبل وتطوير الكفاءات البشرية، ومحاور هي الرؤية والقيمة المميزة وممكّنات التطوير، ونحن في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية حريصون على أن نكون جزءاً من مسيرة تميز دبي بمراعاة المعايير في كافة أنشطتنا، بما ينعكس على أدائنا لدورنا في توفير فرص مهنية للكفاءات المواطنة في القطاع الخاص لتكون جزءاً من مستقبل دبي، ونهنئ من حظوا بشرف الفوز في البرنامج بدورته الحالية، ونتخذ من الرسائل الإيجابية التي حملها الحفل طاقة تنعكس على أداء الجميع للقيام بأدوارهم في رحلة التميز المستدامة».

جهود كبيرة

وتقدّم الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لجميع الموظفين على هذا الإنجاز البارز الذي يعكس الجهود الكبيرة والمثابرة التي قدموها بلا كللٍ أو ملل لتحقيق التميز والتفوق في أداء المهام.

وأضاف: فوزنا بهذه الجائزة الرفيعة لا يعكس فقط التفاني والاجتهاد المبذول، بل يُبرز أيضاً قدرات الموظفين على التكيف مع التحديات والابتكار في تقديم الحلول الفعالة، واصفاً فريقه بأنه نخبة من الكفاءات والموظفين المتميزين، وفخر هذه الإدارة.

وأشاد الفريق محمد أحمد المري، بالموظفين الذين أثبتوا بجدارة أنهم يستحقون التقدير، متمنياً لهم مستقبلًا مشرقاً ومليئاً بالإنجازات والنجاحات، ووعدهم بالدعم الدائم والمستمر لتحقيق مزيد من التميز والريادة.

فكر ورؤية

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: رسخ برنامج دبي للتميز الحكومي منذ 26 عاماً فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز رفاهية وسعادة المواطنين والمقيمين كأولوية للعمل الحكومي، وتحقيق رؤية سموه في جعل دبي أفضل مدينة للحياة والعمل والزيارة والاستثمار في العالم، حيث نجح البرنامج بفضل النظرة الاستشرافية لسموه في الارتقاء بمستويات الريادة والتميز ضمن العمل الحكومي، وتطوير أداء وخدمات حكومة دبي، لتقدم الإمارة واحداً من أنجح النماذج العالمية الرائدة في الأداء الحكومي وأكثرها كفاءة وتميزاً.

وتابع: وضع البرنامج معايير وأُسس التحول الريادي في العمل الحكومي ضمن الإمارة، وأرسى قواعد الممارسات والأنظمة الإدارية المتكاملة القائمة على تحفيز التنافسية والابتكار والإبداع والتميز بين الجهات الحكومية في دبي، كما نجح في صياغة استراتيجيات عمل استشرافية، محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بسعادته ورفاهيته وجودة حياته، وأدت بالمحصلة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين إلى مستويات ريادية عالمية، وإعداد نخبة من الموظفين والقادة الحكوميين والمتميزين، الذين أسهموا في إدارة وقيادة مشاريع حكومية رائدة عززت مكانة وسمعة إمارة دبي في مختلف المجالات الحيوية.

وعبر الهاجري، عن فخره بفوز بلدية دبي بجائزة الجهة الحكومية الرائدة، وتقدم بالتهنئة لجميع موظفي بلدية دبي على هذا الإنجاز.

التزام ثابت

وأعرب المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن فخره بفوز الدائرة بجائزة أفضل جهة في تحقيق خطة دبي، ضمن فئات منظومة التميز الحكومي بدبي، وقال: «يعكس هذا النجاح الكبير التزامنا الثابت تجاه تحقيق التميز وتقديم أعلى مستويات الخدمة، كما يعد ثمرة لنهج شامل ومستدام من العمل المتواصل بروح الفريق الواحد، واكبنا من خلاله مسيرة دبي الطموحة، وسرنا وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وبينما نواصل مسيرتنا نحو تحقيق الريادة العالمية في الاستثمار العقاري وتعزيز جاهزية القطاع واستدامته، فإننا مستمرون بالعمل على الارتقاء بخدماتنا لتنسجم تماماً مع خطط إمارة دبي وطموح قيادتها الرشيدة ومبادراتها المتنوعة، وتحقيق المزيد من الإنجازات وصولاً إلى أعلى المستويات».

خطوة نجاح

وقال الدكتور عبدالله محمد بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «يُسعدنا أن تمنحنا القيادة الحكيمة ثقتها بريادة وتميز جمارك دبي، وبفضل هذه الثقة الغالية تتقدم الدائرة باستمرار وتحصل على أهم جوائز التميز والريادة، والتي نتوجها بجائزة النخبة من برنامج دبي للتميز الحكومي، ما يمثل خطوة نجاح إضافية في مسيرتنا، وانطلاقة جديدة في سعينا الدائم لترسيخ موقعنا بصدارة العمل الجمركي عالمياً».

وأضاف: «تعد أسس وقواعد التقييم التي يضعها برنامج دبي للتميز الحكومي، من أهم مكونات النجاح والتميز في تطوير العمل الجمركي، وتشمل خطط التطوير التي تطبقها جمارك دبي لدعم تميزها، تعزيز كفاءة قدراتها في مجال حماية أمن وسلامة المجتمع، عبر التصدي لكافة محاولات تهريب المواد المحظورة وإحباطها في المنافذ الحدودية بإمارة دبي، حيث نواصل العمل على تطوير منظومة المعاينة والتفتيش في مراكزنا الجمركية باستخدام أفضل أجهزة المسح العالمية بالأشعة السينية، مدعومة بتطوير قدرات نظام محرك المخاطر الذي طورته الدائرة لرصد الشحنات التجارية مسبقاً قبل وصولها، ويعزز ذلك القدرات المتقدمة للمفتشين الجمركيين في مراكز جمارك دبي، والتي تمكنهم من الوصول إلى المواد المحظورة بكفاءة عالية لضمان منع دخولها عبر المنافذ الحدودية».

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