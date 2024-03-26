جلسات تدريبية لموظفي «ميرال» ضمن برنامج «ساند» التطوعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضافت شركة «ميرال»؛ المختصة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، الجلسة الأولى من سلسلة ورش العمل المتخصصة لتدريب الموظفين، وذلك في إطار برنامج «ساند» التطوعي للاستجابة في حالات الطوارئ، التابع لمؤسسة الإمارات.

وتعتبر هذه السلسلة جزءاً من شراكة ميرال المستمرة مع مؤسسة الإمارات، والتي تهدف إلى تمكين موظفي ميرال، وتعزيز مهاراتهم في إدارة الأزمات، والاستعداد للكوارث، والاستجابة لحالات الطوارئ. وتستند المبادرة إلى استراتيجية ميرال في المسؤولية المجتمعية، والتي تغطي جوانب تطوير وصقل المهارات والبرامج التعليمية للموظفين. كما تنسجم المبادرة مع أهداف برنامج «ساند» الرامية إلى بناء فرق متخصصة من المتطوعين المؤهلين، لضمان سلامة المجتمع.

وقال أحمد طالب الشامسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «سعداء بتعاوننا مع ميرال في تعزيز جاهزية مجتمعنا، حيث تساعدنا هذه الورش في تمكين أفراد المجتمع الإماراتي بالمعرفة والمهارات الضرورية للاستجابة الفعّالة في حالات الطوارئ».

ومن جانبه، قال محمد عبد الله الزعابي الرئيس التنفيذي لميرال: «إن تعاون ميرال الاستراتيجي مع مؤسسة الإمارات، يدعم برامجنا الحالية التي تركز على تنمية الموظفين، وتحسين مهاراتهم، ما يتيح لفرقنا تقييم الأحداث المتغيرة، والتكيف معها».

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