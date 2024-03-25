65 خيمةً ومطبخاً شعبياً لتوفير وجبات الإفطار برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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تنتشر 41 خيمة إفطار صائم في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، توفر وجبات الإفطار لتعزيز الدور الإنساني المتواصل الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

ويوفر 24 مطبخاً آلاف الوجبات يومياً تشرف على مراحل تجهيزها فرق الرقابة بإدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، بالتعاون مع المتطوعين، لتتكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية في سباق الخير عبر تلك المواقع التي تشكل أبهى صور التكافل الإماراتي.

وأكدت شمسة حضوب، مديرة فرع جمعية بيت الخير في رأس الخيمة، حرص الجمعية على تعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي لإسعاد الفئات المستحقة في الشهر الكريم، وخاصة فئة العمال المقيمين الذين توليهم الجمعية اهتماماً خاصاً انطلاقاً من نهج قيادتنا الرشيدة التي تحرص على تكريم تلك الفئة لدورها وإسهامها في المجتمع، عبر توفير الوقت والجهد عليهم بتقديم وجبات متكاملة تقديراً لجهودهم.

وأشارت إلى أن الحملة الرمضانية «حق معلوم» تستهدف تقديم حزمة من المشروعات التي تستمر حتى عيد الفطر المبارك، فتم تخصيص 6 ملايين درهم للمير الرمضاني، وتوزيع قسائم المير الرمضاني على 686 أسرة، وبقيمة تتجاوز 700 ألف درهم، وتوزيع 2200 وجبة إفطار صائم يومياً، مؤكدة أن هذه الأعداد قابلة للزيادة وفق ما يجود به المحسنون الذين عودوا الجمعية دعمهم السخي في هذه المواسم المباركة.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، أن المبادرات الرمضانية تمثل أبهى صور التكافل الإماراتي تجاه أفراد المجتمع سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة التي وفرت الإمكانات كافة للاهتمام بالمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود، لاسيما من فئة العمال وإدخال البهجة والسرور قلوبهم ونفوسهم، عبر تقديم وجبات الإفطار التي توفر عليهم الوقت والجهد، لافتاً إلى أن الجمعية أطلقت حملتها الرمضانية «أياماً معدودات»، التي تستهدف توزيع 35 ألف وجبة إفطار صائم في 5 مواقع للخيام في مناطق الإمارة، وتوزيع المير الرمضاني على الأسر المحتاجة .

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