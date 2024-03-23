«دو» شريك استراتيجي لحملة «وقف الأم» في الإمارات

المصدر: البيان

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أعلنت "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن اختيارها كشريك استراتيجي في حملة "وقف الأم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، تزامناً مع بداية شهر رمضان المبارك. ويتمثل الهدف الأساسي من الحملة في تكريم الأمهات عبر إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم الجهود الرامية لتعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتسلط حملة "وقف الأم" الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الإنساني، واستمرارها في مد يد العون للمجتمعات الأقل حظاً حول العالم. كما تؤكد على تميز الجانب الحضاري للمجتمع الإماراتي والداعم للمبادرات الهادفة لمساعدة الآخرين بناء على مبدأ المساواة دون أي تمييز.

وتؤكد شراكة "دو" مع حملة "وقف الأم" على التزام الشركة بدعم المبادرات الإنسانية والخيرية التي تطلقها دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى حرصها على المساهمة في الحملات الرمضانية التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتعزيز فرص نجاح هذه المبادرات الرامية للحد من معاناة عشرات الملايين من الأفراد حول العالم، والارتقاء بجودة حياة أبناء المجتمعات الأقل حظاً.

نموذج نبيل

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو): "تعد حملة (وقف الأم)، رسالة عظيمة تطلقها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم، وتحمل في طياتها قيماً أساسية تقوم على مبادئ الخير والتعاطف ومد يد العون للآخرين. ونتشرف بمشاركتنا في هذه المبادرة الاستثنائية لتكريم الأمهات، اللواتي يعتبرن الركائز الرئيسية التي تمنح المجتمع قوته والمصدر الأول لانتشار قيمة اللطف بين أفراده. وقد تمكّنا في إطار هذه الحملة من التعبير عن امتناننا للأمهات وتكريمهن، بالإضافة إلى فرصة المساهمة في تحقيق مستهدفاتها النبيلة وتقديم المساعدة لملايين البشر في المجتمعات الأقل حظاً، عبر الارتقاء بمستواهم التعليمي والمعرفي وتزويدهم بالأدوات الضرورية لمنحهم الأمل بمستقبل أفضل".

وأضاف: "تسعدنا المشاركة للسنة الخامسة على التوالي في الحملات الرمضانية التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية). ما يؤكد التزامنا بالعمل على الارتقاء بجودة حياة الناس وتعزيز مكانتنا في مجالات المسؤولية المجتمعية. كما نلتزم بصفتنا شركة إماراتية رائدة، في الاستثمار بمواردنا وخبراتنا لضمان نجاح حملة (وقف الأم) على أتم وجه، والمساهمة في نشر قيم الخير والعطاء المتجذرة في الثقافة الأصيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومجتمعها".

دعم تقني

وتعمل "دو" على توفير الدعم التقني واللوجستي للحملة، والتعريف بها على أوسع نطاق عبر تغيير اسم شبكتها إلى Mothersfund-du، بالإضافة إلى الترويج للحملة على مختلف منصاتها، وإرسال الرسائل النصية القصيرة التي تعرّف بأهداف الحملة وتشجع على المساهمة فيها من خلال التبرع المباشر عبر إرسال رسالة نصية سريعة، الأمر الذي يعزز إقبال الأفراد والشركات والمؤسسات على المساهمة في توفير الفرص التعليمية لملايين البشر حول العالم.

كما أعلنت "دو" عن تخصيص مجموعة حصرية من الأرقام المميزة للهواتف المتحركة ضمن مزاد "أنبل رقم" الخيري الداعم لجهود حملة "وقف الأم" الذي يقام يوم الأحد الموافق 24 مارس الجاري في دبي، إذ تتوفر هذه الأرقام في المزاد الذي يُنظم بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل قائمة الأرقام المميزة: 0587777770، 0587777771، 0587777772، 0587777773، 0587777774، 0587777775، 0587777776، 0587777777، 0587777778، 0587777779.

فرص مستدامة

وتستهدف حملة "وقف الأم"، التي تساهم في تطوير مفهوم الوقف الخيري، التشجيع على تكريم الأمهات عبر إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به الأم لتوفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء.

كما تسعى الحملة، إلى مساندة المجتمعات والأفراد الأقل حظاً على نحو مستمر، وذلك من خلال توفير الفرص التعليمية لهم، ما يمنحهم القدرة على تحسين جودة حياتهم، والمساهمة بالتالي في تعزيز استقرارهم وتأهيلهم لدخول أسواق العمل الحالية والمستقبلية.

وتستخدم عائدات حملة "وقف الأم" في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأقل حظاً، كما توفر هذه البرامج الأدوات والمهارات اللازمة لملايين الأفراد حول العالم، لتمكينهم من تأسيس حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد، وذلك عبر 6 قنوات رئيسية في الصندوق الوقفي، وهي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي "دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المشاركة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood.ae).

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