«واجب» تستعرض «إنجازات قائد ومسيرة وطن نحو الاستدامة.. اليوم للغد»

المصدر: أبوظبي – جميلة إسماعيل

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نظمت جمعية «واجب» التطوعية، وبالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، مجلسها الرمضاني الأول لعام 2024، بعنوان «إنجازات قائد ومسيرة وطن نحو الاستدامة.. اليوم للغد»، برعاية وحضور معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحضور الشيخ خالد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من المسؤولين والمواطنين والإعلاميين، والمهتمين في الشأن البيئي والتطوعي وقطاع الاستدامة، وتمت استضافة معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة.

إنجازات مستدامة

ورحّب الشيخ خليفة بن محمد، بالضيف خلال استقباله في مجلس البطين بأبوظبي، مؤكداً أهمية المجالس الرمضانية وإسهامها في تعزيز التواصل الثقافي والمجتمعي والمعرفي، وتبادل وجهات النظر في مواضيع هادفة. وقال: «أردنا في هذا العام أن نواكب المنجزات التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تناولنا موضوعاً في غاية الأهمية، من خلال التركيز على الدور المحوري للدولة في المنطقة والعالم، والإنجازات المستدامة التي تجلّت برؤية وطموح قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأدار الجلسة الرمضانية، الإعلامي حامد المعشني، وتناولت خمسة محاور، منها الحديث عن الإنجازات المتعددة لدولة الإمارات منذ تولي صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، على الصعيد الداخلي، والتي حققت رفاهية العيش الكريم للمواطنين والمقيمين. إلى جانب دور سموه في تعزيز قيم السلام في المنطقة والعالم من خلال رؤيته وعلاقاته المتينة مع مختلف زعماء دول العالم.

وشملت الجلسة التركيز على دور صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية التي قامت بها الإمارات في مناطق الأزمات والحروب، وكذلك دعم سموه لمشاريع التنمية المستدامة والمناخ والبيئة من خلال استضافة الإمارات لمؤتمر«كوب 28»، فضلاً عن الرؤية الاستراتيجية لسموه في جعل الإمارات مكاناً لترسيخ قيم التسامح والسلام، وضمان سُبل العيش الكريم والمستدام للأجيال القادمة.

قائد مسيرة

بدوره، تحدث معالي خليفة شاهين المرر، عن إنجازات الوطن، وقائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز الاستدامة في كافة مجالات الحياة، وازدهار ورخاء الوطن وإسعاد المواطن والأجيال القادمة، مشيراً إلى مبادرة «عام الاستدامة» التي قام سموه بتمديدها لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي.

وأكد المرر المبادئ الرائدة للوطن، وتطلعات قائد الوطن، لبناء مستقبل مستدام، ورفد جهود الدولة لتحقيق المشاريع والمبادرات الاستثنائية المستدامة، والمدفوعة بالحفاظ على البيئة والموروث المعرفي الغني للدولة، مشيداً بالجهود الحثيثة التي بذلتها الإمارات خلال رئاستها مؤتمر الأطراف «كوب 28» والتي انتهت بنتائج مبهرة وناجحة.

وفي ختام الجلسة، قام الشيخ خليفة بن محمد بتسليم معالي الوزير، درعاً تذكارية من الجمعية في إطار جهوده المبذولة، وإثراءً وتعزيزاً للتعاون في مثل هذه المناسبات المجتمعية.

وأتاحت الجلسة، تفاعل العديد من المشاركين الذين أكدوا أهمية المجالس الرمضانية في نشر القيم الحميدة، وتجسيد الأجواء التي يسودها التراحم الأخلاقي لتحقيق الأفضل لوطننا.

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