مكتوم بن محمد: عيسى بوحميد ترجم رؤى راشد بن سعيد بوضع أسس الخدمات الحكومية في دبي

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن عيسى بوحميد، رحمه الله، ترجم رؤى المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وتوجيهاته في وضع أسس الخدمات الحكومية في دبي.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «نحتفي اليوم بأحد رجال الرعيل الأول الذين ساهموا في نهضة دبي وخدموا أهلها بتفانٍ وإخلاص، ترجم عيسى بوحميد -رحمه الله- رؤى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وتوجيهاته في وضع أسس الخدمات الحكومية في دبي، وحقق إنجازات مشهودة بتوجيهٍ منه في الإشراف على أهم مشاريع تمديد المياه فيها، كما عمل ضمن لجان الإسكان وتوزيع الأراضي على المواطنين، إضافةً إلى إشرافه على مشاريع لتطوير البنى التحتية.

جهود

نستذكر اليوم مآثره ونشكر جهوده، كأحد المخلصين الذين ساهموا بجهودهم في مسيرة دبي واستقروا في ذاكرتها، لأنّ دبي لا تنسى المخلصين».

وتأتي تغريدة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تأكيداً على أن القيادة الرشيدة تكرّم أبناءها المخلصين الذين عملوا بجد واجتهاد وساهموا في تعزيز مسيرة الوطن، وشاركوا في نهضته وتطوره من خلال ما قدموه على مدى سنوات، وتبرز شخصية عيسى بوحميد بوصفها إحدى القامات التي أخلصت وتفانت في صياغة مستقبل الوطن.

وبتتبع مسيرة الراحل بوحميد «رحمه الله» والذي ولد في العام 1938 ونشأ في منطقة البطين، والتحق بالمدرسة الأحمدية نجد أنه شغل العديد من الوظائف وتنقل بينها حاملاً معه سنين من الخبرة والتجارب، إذ عمل في السلك الشرطي حين بلغ الـ 17 من عمره، وتنقل بين المناصب والمهام ليعمل في الرقابة على عمليات الدخول والخروج للقادمين إلى دبي عبر المنافذ البحرية.

وتابع بوحميد مسيرته في الشرطة إلى حين صدور أمر من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بنقله عام 1961 إلى بلدية دبي ليعمل في دائرة المياه، وتمكن حينها من تنفيذ أول مشروع تمديد مياه في الإمارة عبر حفر 30 بئراً في العوير وتوصيلها بتسعة خطوط بمنطقة رأس الخور التي أنشئ فيها مركز لتوزيع المياه كان يأتيه الناس بصهاريج ينقلون فيها المياه إلى بيوتهم.

وظل بوحميد يعمل في دائرة المياه لمدة 30 عاماً، حتى قرر التفرغ للعمل في مجال العقارات، تاركاً خلفه إرثاً غنياً من الخبرات والتجارب التي أثرت بيئة العمل في كافة الجهات التي عمل فيها ولا سيما في دائرة المياه ببلدية دبي، ليخلد اسمه في ذاكرة دبي والوطن الذي يكرّم أصحاب القامات والمساهمات الجليلة التي صاغت حاضر وطن وأرست قواعد لمستقبلها تستند إلى ضرورة الإخلاص والتفاني في العمل.

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