«أكاديمية أنور قرقاش»: ريادة الدولة في مؤشر القوة الناعمة انعكاس لإنجازاتها

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والـ 10 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة لعام 2024 يعد انعكاساً لسجلها الحافل بالإنجازات.

وقال نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والـ 10 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة لعام 2024 يعد اعترافاً عالمياً بالتأثير الإيجابي الذي تواصل دولة الإمارات تحقيقه على المستويين الإقليمي والعالمي».

وأضاف: «يأتي حصول دولة الإمارات على المرتبة الـ 8 عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية الدولية تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه الدولة، في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والإسهام في صياغة أجندة التنمية المستدامة عالمياً».

مساهمة إيجابية

وأشار إلى أن استكمال دولة الإمارات فترة عامين بنجاح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتفاق التاريخي للعمل المناخي الذي تم التوقيع عليه من مختلف دول العالم في مؤتمر COP28 والاتفاقيات التجارية التي تعقدها الدولة، تمثل ترسيخاً للمساهمة الإيجابية للدبلوماسية الإماراتية، ودورها الحيوي في التأثير الإيجابي للدولة على الصعيد العالمي.

بدوره، أكد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن حصول دولة الإمارات على المركز الـ 8 عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية الدولية، إضافة إلى حصولها على المرتبة الـ 10 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2024، يعد حصاداً لإنجازات دبلوماسية لافتة ومؤشراً لا لبس فيه على قوة استراتيجيات الفرق الدبلوماسية الإماراتية.

مسيرة تميز

وقال: هذه الإنجازات ترجمة عملية لرؤية وحكمة قيادتنا واهتمامها بإعداد أجيال مدربة من الدبلوماسيين القادرين على استكمال مسيرة التميز الدبلوماسي، موضحاً أن التصنيفات الأخيرة تشكل محفزاً لطلاب أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لنيل العلم والمعرفة والاستفادة من الفرص التعليمية والعملية التي توفرها الأكاديمية.

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