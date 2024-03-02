«الأمن السيبراني»: الفرد خط الدفاع الأول ضد الهجمات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني أن المجلس يؤمن بأنّ الفرد هو خط الدفاع الأول ضدّ الهجمات السيبرانية «فعندما يكون كلّ فرد على دراية بالمخاطر وكيفية حماية نفسه، تصبح بيئتنا الرقمية أكثر أماناً».

وأعرب الكويتي عن سعادته بمشاركة مجلس الأمن السيبراني في الندوة الافتراضية «ماستر كلاس» بعنوان «خط دفاعنا الأول هو أنت»، وقال إن هذه الندوة تأتي في ظلّ ازدياد المخاطر والتحديات الأمنية السيبرانية، الأمر الذي يُؤكّد على أهمية توعية أفراد المجتمع بمختلف فئاته بأهمية الأمن السيبراني ودورهم المحوري في حماية أنفسهم وبياناتهم.

وأوضح أن هذه الندوة تسعى لنشر الوعي حول أهمية الأمن السيبراني وتقديم النصائح والإرشادات العملية لحماية الأفراد من الهجمات السيبرانية، حيث سيتم خلالها التطرق إلى مواضيع مهمة مثل مخاطر الإنترنت وأهمية حماية البيانات الشخصية وكيفية حماية حساباتك الشخصية على الإنترنت والتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، واختيار كلمات مرور قوية وآمنة، وأعرب عن شكره لبرنامج خليفة للتمكين «اقدر» ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم» على تعاونهما مع مجلس الأمن السيبراني في تنظيم هذه الندوة.

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