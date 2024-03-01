استراتيجية إماراتية نوعية في تحقيق الاستقرار والسلامة

المصدر: دبي – نورا الأمير

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تمضي دولة الإمارات بخطى ثابتة نحو الريادة العالمية، وتسجل عاماً تلو الآخر مزيداً من الإنجازات التاريخية، مرسخة مكانتها ضمن الدول العشر الأولى في العديد من المؤشرات والمجالات.

ويجسد تقلد الإمارات المركز التاسع عالمياً في مؤشر الأمن والأمان، رؤية الدولة الطموحة نحو المستقبل، وسعيها الدائم للريادة والتميز، كما يبرز الجهود المستمرة والمتواصلة التي تبذلها في سبيل ضمان الاستقرار والسلامة لكافة المقيمين على أرضها.

ويعتبر هذا النسق التصاعدي في تحقيق المراكز الأولى ضمن المؤشرات العالمية، ومنها محور الأمن والأمان، ثمرة لجهود القيادة، وتبنيها العديد من الاستراتيجيات النوعية، مثل استراتيجية وزارة الداخلية 2023- 2026، الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلامة، من خلال تبنّي التكنولوجيا المتقدمة، لتوفير الحماية في مجالات الجرائم الحديثة، وتبنّي استجابة استباقية للتصدي للجرائم محلياً ودولياً، وتمكين التنقل الآمن للطرق باستخدام أنظمة مرورية حديثة، وتعزيز التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتوفير السلامة والحماية المدنية، وتحقيق الاستعداد والجاهزية في إدارة الأزمات والكوارث.

ويرجع ما تحققه الإمارات من نتائج نوعية، إلى عدد من العوامل والمرتكزات الأساسية، تبدأ بما تتمتع به دولة الإمارات من قدرات وإمكانات هائلة في مختلف القطاعات والمجالات، ووجود قيادة حكيمة، تمتلك رؤى قادرة على الاستثمار في الإنسان والكفاءات الوطنية، والبناء على المكتسبات، واستشراف المستقبل بمختلف تحدياته وفرصه، إضافة إلى وضع خطط واستراتيجيات استباقية، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات، ومستهدفات التنمية الشاملة 2030.

وقد احتفظت الدولة للعام الثالث على التوالي، بالمركز الثاني على مؤشر«أكثر بلدان العالم أماناً»، والذي نشرته مجلة جلوبال فاينينس البريطانية 2023، واستندت المجلة في تصنيفها لدول العالم من حيث الأمان، إلى مؤشر السلام العالمي، ومستوى الأمان الشخصي، الذي يشعر به المواطن والمقيم والسائح في كل دولة، وللمخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية، بما في ذلك إمكانية تفشي جائحة جديدة، مثل جائحة «كوفيد 19»، وغيرها من المقومات.

وحققت الإمارات ثاني أدنى أرصدة الخطورة عالمياً، حيث بلغ مؤشر الخطورة لديها 4.2043 درجات، وهي نفس قراءة المؤشر لدى الدولة في العام الماضي. وتأتي هذه المؤشرات، تأكيداً لنتائج مؤشر «القانون والنظام العالمي، 2022»، الصادر عن مؤسسة «غالوب» الأمريكية للاستشارات الإدارية، في أكتوبر الماضي، التي أظهرت حصول الإمارات على المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثالث عالمياً في مستويات شعور السكان بالأمان عند تجوالهم بمفردهم في شوارع الدولة.

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