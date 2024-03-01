بلدية دبي تطلق استراتيجية وميثاق المعرفة والابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت بلدية دبي «استراتيجية المعرفة والابتكار» المحدّثة، و«ميثاق المعرفة والابتكار»، تزامناً مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، وذلك خلال معرضٍ نظمته في مبنى البلدية الرئيس، بهدف تحفيز أفراد المجتمع وإشراكهم في تصميم ابتكارات تقدم حلولاً للتحديات، وتسهم في تطوير أنماط الحياة وفق رؤية مستقبلية، تعزز مكانة دولة الإمارات بين أكثر الدول تقدماً وابتكاراً على مستوى العالم.

وتأتي مشاركة بلدية دبي ضمن فعاليات شهر «الإمارات تبتكر 2024»، انطلاقاً من رؤيتها «بلدية رائدة لمدينة عالمية»، وقيمها حول التنافسية والاستباقية والمشاركة، ودعماً لنهجها في تبنّي مفاهيم الابتكار والمعرفة والإبداع، بما يخدم ويعزز بناء اقتصاد معرفي مبتكر ومتقدم في دولة الإمارات.

استشراف المستقبل

وأكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، أن «شهر الإمارات للابتكار يجسّد رؤى الدولة في تبنّي نهج استشراف المستقبل لتعزيز مكانتها بين روّاد الابتكار في العالم، ومدى حرص القيادة الرشيدة على دعم الأفكار الإبداعية والرائدة في مجال الابتكار، والذي أكدته محاور مئوية الإمارات 2071، عبر الاهتمام بخلق منظومة تعليمية مستقبلية عالية الجَودة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الاقتصاد المعرفي، وخلق بيئة حاضنة لريادة الأعمال والابتكار، ترسخ مكانة الدولة كعاصمة قادمة للمستقبل».

وقال الهاجري: «استمراراً لنهجنا في ترسيخ ثقافة الريادة والابتكار، وبالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار 2024، أطلقنا «استراتيجية المعرفة والابتكار»، و«ميثاق المعرفة والابتكار» في بلدية دبي، بما يتوافق مع خطتنا الاستراتيجية 2022-2026، لنواكب من خلالها النمو والتطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، وندعم طموحاتها المستقبلية، في أن تكون أفضل مدينة للعمل والعيش والزيارة في العالم».

وأشار الهاجري إلى أن «منظومة الابتكار تعتلي أولوية كبرى ضمن استراتيجيات وخطط البلدية، وتحرص على الاستثمار الدائم فيها وتطويرها، وضمان استدامتها لتكون جاهزة للمستقبل، عبر برامج ومبادرات ترعى أصحاب المواهب، وتُطوّر من مهاراتهم، إضافةً إلى توفير بيئة داعمة ومحفّزة للطاقات الشابة والمبدعة، لتنفيذ أفكارهم في ابتكار حلول مستقبلية مستدامة».

استراتيجية رائدة

وتهدف محاور خطة استراتيجية المعرفة والابتكار المحدّثة إلى تعزيز حوكمة إدارة المعرفة والابتكار وعملياته، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتنويع محفظة الابتكار وتسريعها، بما يدعم القدرة التنافسية للبلدية، تعزيز بناء الشراكات الاستراتيجية، إضافةً إلى الثقافة التعاونية والتكاملية القائمة على تبادل المعارف ونهج التعلّم مدى الحياة، للتأكيد على نمو الأصول المعرفية بشكلٍ مستدام.

كما تهدف إلى زيادة رأس المال الفكري، وتعزيز الملكيات الفكرية والأبحاث والدراسات، والتطوير والتعلّم المؤسسي، واتباع أفضل الممارسات في البلدية، والاستفادة من التقنيات المتقدمة والأنظمة الرقمية، وتسخير قدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتحسين النتائج، فضلاً عن تمكين الموظفين من إدارة المعرفة والابتكار بفعالية وكفاءة، وتشكيل مستقبل مؤثر من خلال تعزيز موقع بلدية دبي المعرفي والابتكاري المهيئة لاستشراف المستقبل بشكلٍ فعال.

رفع الجاهزية

ويدور ميثاق المعرفة والابتكار في بلدية دبي، حول تطوير منظومة ابتكار رائدة، ورفع الجاهزية للمستقبل، من خلال الالتزام بتطبيق السياسات والاستراتيجيات والأطر الوطنية المرتبطة بالمعرفة والابتكار، وتخصيص الموارد المالية والبشرية والتقنية الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع الابتكارية. كما يشمل الميثاق غرس ثقافة التعلّم المستمر، وتشجيع الموظفين على خلق بيئة إيجابية لتوليد الأفكار، وإشراكهم في مختبرات الابتكار، ودعم وحماية حقوق المصنفات الفكرية المبتكرة.

كذلك يتناول أهمية تفعيل شراكات المعرفة والابتكار، ورفع مستويات التعاون مع الجهات المختلفة، وعقد الشراكات مع المؤسسات البحثية والهيئات العلمية، وفق منظومة شراكة متكاملة، وتعزيز مشاركة المتعاملين في تقديم الأفكار الابتكارية، وتصميم الابتكارات في مختلف مجالات أعمال البلدية، وتقدير جهودهم لتحقيق أعلى مستويات سعادة المجتمع، وتعزيز مكانة دبي العالمية في مجال الابتكار.

ونظّمت بلدية دبي عدداً من الورش والجلسات الحوارية، التي شارك فيها نحو 30 فرداً من موظفي الجهات الحكومية والخاصة، إضافةً إلى عدد من طلبة المدارس والجامعات، الذين استعرضوا مشاريعهم المبتكرة.

وأبرمت بلدية دبي مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، شملت مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد في مجال دعم الملكية الفكرية، وشركة «اكسانتيوم» للاستشارات الإدارية، في مجال الابتكار والمعرفة للاستفادة من منصة (حكومة 01) التي تملكها الشركة.

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