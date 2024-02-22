«كهرباء دبي» و«مصدر» تعلنان الإغلاق المالي للمرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الإغلاق المالي للمرحلة السادسة، بقدرة 1800 ميجاوات، من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، الذي ستتجاوز قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول العام 2030، باستثمارات تصل إلى نحو 50 مليار درهم.

وتم اختيار شركة «مصدر» «المتناقص الأفضل» لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، بتكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليارات درهم.

وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 540.000 مسكن، وستسهم عند اكتمالها في تقليل 2.36 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً. ويمتد المشروع على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، وتمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي من الحصول على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6215 سنتاً أمريكياً للكيلووات ساعة لهذه المرحلة.

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن هذا الإنجاز ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويدعم المشروع أهداف عام الاستدامة 2024 في دولة الإمارات لحماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وتابع معاليه: «يعزز مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للطاقة النظيفة، ويسهم في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».

وأوضح معاليه أن القدرة الإنتاجية للمجمع قيد التشغيل حالياً تبلغ 2.627 ميجاوات والقدرة الإنتاجية للمشاريع قيد التنفيذ 2033 ميجاوات، وسترتفع القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 4.660 ميجاوات بحلول العام 2026 بعد تنفيذ المرحلة السادسة بقدرة 1.800 ميجاوات، وبحلول عام 2030، فإن نحو 27% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي سيكون من مصادر الطاقة النظيفة.

وأفاد معاليه بأنه لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أنشأت هيئة كهرباء ومياه دبي شركة «شعاع للطاقة 4»، بالشراكة مع شركة «مصدر»، وتمتلك الهيئة 60% من الشركة، بينما تمتلك «مصدر» نسبة 40%.

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يأتي الإعلان عن الإغلاق المالي للمرحلة السادسة من المشروع ليعزز علاقات الشراكة طويلة الأمد بين «مصدر» وهيئة كهرباء ومياه دبي، ويسهم في دعم الجهود الرائدة لدولة الإمارات في قطاع الطاقة، المتمثلة في تطوير أكبر مجمع للطاقة الشمسية متعدد المراحل على مستوى العالم».

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