تعاون بين الإمارات وليتوانيا في النظم الغذائية المستدامة والاستثمار الزراعي

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة في جمهورية ليتوانيا، بشأن التعاون في تطوير النظم الغذائية المستدامة، ودعم التبادل الزراعي والغذائي والاستثمار في قطاع الزراعة.

وقّع مذكرة التفاهم محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وفيتينيس تومكوس نائب وزير الزراعة الليتواني، وذلك في مقر الوزارة بدبي.

ويأتي التعاون في إطار العديد من الاهتمامات الزراعية المشتركة بين وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الزراعة في جمهورية ليتوانيا، ويرتكز حول تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في الزراعة العضوية، والنظم الغذائية المستدامة، والزراعة الذكية مناخياً، وسلامة الغذاء، والصحة النباتية، والحيوانية.

وأكد محمد سعيد النعيمي سعي الوزارة الدائم نحو التعاون مع مختلف الجهات المعنية في العالم، لا سيما في ما يتعلق بالزراعة الحديثة، ونظم الغذاء المستدامة، وتبادل المعرفة والخبرات، من أجل تعزيز الأمن الغذائي الوطني، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك قطاعاً زراعياً وغذائياً واعداً، يطبق أحدث التقنيات والممارسات المستدامة لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي، والارتقاء بكامل سلاسل القيمة الغذائية.

وقال: «سعداء بالتعاون مع وزارة الزراعة في جمهورية ليتوانيا، ونستهدف المضي قدماً في تبادل الخبرات الزراعية بما يفيد الطرفين. وهو ما يأتي في إطار حرصنا على توظيف نظم الغذاء، لإيجاد حلول لتحديات المناخ والأمن الغذائي في الوقت نفسه».

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