سعيد الطاير: القمة العالمية للحكومات تعكس ريادة الإمارات في مختلف القطاعات

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن القمة العالمية للحكومات تعكس ريادة دولة الإمارات في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الحوكمة الرشيدة واستشراف المستقبل وصناعته.

وأفاد بأن القمة تشكل محطة مرجعية للحكومات والمنظمات وصناع القرار على مستوى العالم من خلال الرؤى والنظريات والممارسات التي تقدمها، إضافة إلى النقاشات حول الخطط الاستباقية لتعزيز الاستعداد للمستقبل ودعم التنمية الشاملة والمستدامة.

وتشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في القمة العالمية للحكومات بصفتها «شريك الطاقة المستدامة» للقمة التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وخلال فعاليات اليوم الثاني من القمة، يلقي معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كلمة رئيسة بعنوان «التحولات العالمية في مستقبل قطاع الطاقة»، يتناول فيها العوامل التي تؤثر على أسواق الطاقة، والحلول الفاعلة لإزالة الكربون، وأهمية البحوث والتطوير، وتقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر الذي يصفه البعض بوقود المستقبل، إلى جانب حلول تخزين الطاقة، ورفع الكفاءة، وغيرها، بما يتواءم مع التحولات العالمية في قطاع الطاقة والاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما يتناول معاليه التركيز المتزايد على إزالة الكربون وتعزيز العمل المناخي، حيث تضع العديد من البلدان أهدافًا طموحة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة حصة الطاقة المتجددة والنظيفة والاستثمار في مشاريعها، وأهمية العوامل الجيوسياسية، وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق الطاقة، وسيتطرق كذلك إلى الاندماج النووي الذي يعد باعتباره مصدراً للطاقة النظيفة وغير المحدودة تقريباً، على الرغم من التحديات الكبيرة التي لا يزال يتعين التغلب عليها لا سيما التخلص من النفايات المشعة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الطاير: «يسعدنا أن نكون شريك الطاقة المستدامة للقمة العالمية للحكومات التي تُعقد تحت شعار (تشكيل حكومات المستقبل)، حيث تعكس القمة ريادة دولة الإمارات في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الحوكمة الرشيدة واستشراف المستقبل وصناعته».

اقتصاد أخضر

وتابع معاليه: يسرنا أن نشارك العالم تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي في تسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام عبر التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، انسجاماً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات، تسلط الهيئة الضوء على عدد من أبرز مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتِج المستقل للطاقة، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030؛ وكذلك المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، والتي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 250 ميجاوات وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي؛ وغير ذلك من مشاريع رائدة ومبادرات مبتكرة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز