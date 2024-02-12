"التعليم والمعرفة" تطالب المدارس بالتأكد من سلامة المباني وأعمال الصيانة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أخطرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مسؤولي المدارس بأهمية التأكد من سلامة المباني وتنفيذ كافة متطلبات أعمال الصيانة بسب سوء الأحول الجوية التي تشهدها الدولة حالياً، وعلى إثرها عُلقت الدراسة حضورياً اليوم، وتحولت إلى نظام التعلم الافتراضي الذي يسمح بتزويد الطلاب بالدروس والموارد التعليمية عن بعد، وقد هدفت هذه الخطوة إلى ضمان سلامة الطلاب والمعلمين وجميع افراد المجتمع التعليمي في الإمارة، وتعكس التدابير الوقائية والبديلة التي تعزز بيئة تعليمية آمنة وصحية للجميع.

في السياق أكد مسؤولو مدارس تنفيذ أعمال الصيانة التي تشمل فحص سلامة المباني نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، وسحب تجمعات المياه في المداخل والصالات المكشوفة مع التأكد من سلامة توصيلات الامدادات الكهربائية، وبهدف سلامة البنية التحتية للمدرسة تمهيداً لفتحها واستيعابها مجددا لطلابها لتلقي التعلم الحضوري وبكامل طاقتها.

إضافة إلى ذلك أكد مسؤولون في مدارس خاصة جودة التعليم المقدم "أونلاين" عبر المنصات الرقمية والتي أصبحت تتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة اكتسبتها المدراس عبر سنوات خصوصاً مع جائحة كورونا والاستفادة من التطور الرقمي الهائل الذي تشهده الدولة، الأمر الذي يجعل الدراسة عن بعد ميسرة ويعتبر حل مثالي في حال توقف الدراسة حضورياً لظروف ما حفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين والمجتمع المدرسي.

وأشار مديرو مدارس إلى ان الدراسة عن بعد لا تتوقف طوال العام، حيث يستفيد منها الطلبة الذين يعانون من ظروف صحية تمنعهم من الحضور إلى المدرسة وايضاً الطلبة الموقفون لعدة أيام والمطبقة عليهم لائحة السلوك بالتوقف عن الدراسة حضورياً والانتقال إلى التعلم عن بعد.



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