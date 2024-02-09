سياحة المغامرات.. تجارب لا تنسى خلال «أجمل شتاء في العالم»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعتبر دولة الإمارات وجهة مثالية لمحبي سياحة المغامرات، لما تتمتع به من مقومات طبيعية، توفر تجارب متميزة مليئة بالترفيه والتشويق وسط مناظر خلابة بين الأودية، وقمم الجبال والشواطئ الساحرة.

وتتميز دولة الإمارات بتمازج البيئات الصحراوية والبحرية والجبلية، وتوافر طيف واسع من المغامرات، التي يمكن تجربتها وخوض غمارها مثل مغامرات الصحراء المتمثلة في تسلق الكثبان الرملية، والتزلج على الرمال، ورحلات سفاري الصحراوية، ومغامرات البحر، والتي تتجسد في ركوب الأمواج والتزلج على الماء والغوص، فضلاً عن المغامرات الجبلية، التي تتمثل في تسلق قمم الجبال الشاهقة، والمشي في مساراتها، وغيرها الكثير من الأنشطة.

وتشهد سياحة المغامرات في دولة الإمارات إقبالاً كبيراً، خلال حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي تقدم باقة واسعة من الخيارات، التي تنسجم مع اهتمامات وأذواق الزوار المحليين والسياح من خارج الدولة، ليحتفظوا بصور وذكريات لا تنسى عن أرض الإمارات.

ويتعدى مفهوم سياحة المغامرات المفهوم التقليدي له والمتمثل في التنزه، وتسلق الجبال إلى فضاء أوسع، يغطي النشاط البدني والتفاعل مع البيئة، وغيرها من الأنشطة الحيوية.

مغامرات الصحراء

وتفرض صحراء الإمارات سحرها الخاص على خريطة سياحة المغامرات في الدولة لقضاء أوقات لا تنسى في «البر»، حيث الرمال الذهبية الشاسعة، وتقدم صحراء كل إمارة سحراً خاصاً يجذب الزوار المحليين والسياح من خارج الدولة نتيجة تنوع المناظر الطبيعية بين الامتدادات الصحراوية الرملية والتشكيلات الصخرية، إلى جانب توزع المحميات، التي تتمتع كل واحدة منها ببيئة طبيعية فريدة، كما تستقبل أجواء الإمارات الصحراوية محبي المغامرة للإقامة في أجمل المنتجعات.

وفي أبوظبي يقدم منتجع قصر السراب في صحراء ليوا في أبوظبي على أطراف الربع الخالي باقة متنوعة من الأنشطة الصحراوية، بما فيها رحلات الركوب على الجمال، والقيادة على الكثبان الرملية، وركوب الدراجات في الصحراء، وركوب الخيل، والرماية وغيرها من الأنشطة الممتعة الأخرى، في حين يبرز على بعد 250 كيلو متراً غرب مدينة أبوظبي منتجع وسبا جزر الصحراء الواقع على جزيرة صير بني ياس، الذي يتيح ممارسة الرحلات بالسيارة، برفقة دليل لمشاهدة الطبيعة والحياة البرية، وركوب الدراجات فوق الجبال، والتجديف، والإبحار بالزوارق الشراعية أو المراكب، وتسلّق الجبال، والغوص السطحي، والصيد بالصقور والرماية.

ويتيح منتجع المها الصحراوي الواقع في محمية دبي الصحراوية إطلالات على الكثبان الرملية المميزة لصحراء دبي، وكذلك جبال الحجر الساحرة، لممارسة نشاطات عديدة مثل ركوب الخيل ورحلات السفاري والرماية والصيد بالصقور.

مخيمات

كما توفر مخيمات بلاتينيوم هيرتاج في محمية دبي الصحراوية خوض مغامرة ترفيهية لا تنسى، عبر رحلات في سيارات رباعية الدفع على الرمال الذهبية لاستكشاف الحياة البرية والكائنات الفطرية مثل الغزلان والمها العربية، ويمكن للزوار أيضاً تجربة الركوب على ظهر الإبل في الصحراء، واختبار الحياة البدوية في المرموم مع عرض الصيد بالصقور.

وتجمع النشاطات التي يقدمها منتجع واحة البداير في الشارقة بين المغامرات والتجارب الصحراوية وسط خدمات ومنشآت صديقة للبيئة، ويقدم المنتجع لزواره تجارب رحلات السفاري لاستطلاع مختلف أنواع النباتات والكائنات الصحراوية، وركوب الخيل ومغامرات قيادة السيارات بين الكثبان الرملية.

كما يقدم منتجع ريتز كارلتون في صحراء الوادي برأس الخيمة عروض الصقور والنزهات الطبيعية والرماية وركوب الخيل والجمال، مع أنشطة خاصة للأطفال في الهواء الطلق مع كائنات فطرية صحراوية.

تسلق قمم الجبال

وتتميز الجبال في دولة الإمارات بأشكال وتضاريس جذابة، تستقطب محبي زيارة الأماكن السياحية الجبلية، الذين يرغبون في التمتع بجمال طبيعة الإمارات، وتسلق قمم جبالها لمشاهدة الطبيعة من الأعلى، والمشي في مساراتها، والتعرف على أنواع أحجارها والكائنات الفطرية فيها.

وتستقطب السياحة الجبلية عشاق الطبيعة، حيث يمكن التوجه إلى جبل حفيت في العين، وجبال حتا في دبي، وجبال المنطقة الشرقية، حيث القمم والوديان المهيأة تماماً للسير لمسافات طويلة، والاستمتاع بالإطلالات على الأودية مثل وادي العبادلة ووادي حم وحتا والسيجي ووادي الوريعة.

وتعد معظم الجبال الموجودة في دولة الإمارات جزءاً من سلسلة جبال الحجر، وهي سلسلة جبلية تحتل الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، ويقع الجزء الأكبر منها في المناطق الشرقية والشمالية من دولة الإمارات، وتتوزع بين إمارات الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة ومنطقة حتا، التي تتبع إمارة دبي، ويقترب ارتفاع أعلى نقطة في جبال الإمارات من 2000 متر.

وتحولت السياحة الجبلية إلى ركيزة أساسية من ركائز الخيارات المتعددة والمتنوعة، التي تقدمها الإمارات لزوارها وسكانها الباحثين عن فرصة للاسترخاء والاستجمام، وممارسة رياضات الإثارة والمغامرات برفقة العائلة أو الأصدقاء أو استكشاف مسارات المشي، واختبار تجارب ركوب الدراجات الجبلية، والذهاب في جولة على ظهر الخيل.

وتستهوي رياضة القفز من قمم الجبال عشاق المغامرات لا سيما عند تحدي قمة جبل جيس في رأس الخيمة، التي تعد أعلى قمة في دولة الإمارات، فضلاً عن ممارسة هواية الطيران الشراعي بين الجبال، واستكشاف الكهوف والبحث عن النقوش الصخرية القديمة عن طريق المرور عبر المسارات الجبلية «الهايكنج»، الذي يعتبر من أهم نشاطات سياحة المغامرة في المنطقة.

ويقدم جبل جيس أيضاً حصة وافرة من المغامرة مع مسار الكابل الانزلاقي «زيب لاين» الأطول في العالم، حيث تصل السرعة فيه إلى ما بين 120 إلى 150 كم في الساعة، وعلى ارتفاع 1680 متراً من سطح البحر.

فيما يعتبر جبل حفيت النقطة الأعلى في إمارة أبوظبي ويشرف على الأفق في مدينة العين، ويصل ارتفاعه إلى قرابة 1249 متراً، ويشتهر بالأنشطة الممتعة والمغامرات، التي لا تنسى، وتنتشر في الجبل وحول سفوحه العديد من المرافق السياحية عالمية المستوى وعيون المياه والمنتزهات، ويعتبر الجبل مكاناً مثالياً لمحبي المغامرات، كما يعتبر كنزاً أثرياً ومتحفاً مفتوحاً للتراث الإنساني، بسبب انتشار المناطق الأثرية والكهوف والأحافير، التي تعود لآلاف السنين، لكائنات بحرية وبرمائية.

وتتألق جبال مدينة حتا بكونها إحدى أكثر المناطق الطبيعية جمالاً في الإمارات، كما يعد سد حتا مثالياً للرياضات المائية، مثل ركوب الدراجات المائية، وركوب قوارب الكاياك.

المغامرات البحرية

وعلى صعيد المغامرات البحرية يبرز العديد من المواقع، التي تتيح باقة واسعة من هذه المغامرات، ففي أبوظبي يمكن الاستمتاع بطيف واسع من الرياضات المائية وركوب الأمواج لا سيما بوجود تنوع طبيعي استثنائي في الإمارة، حيث تمتلك ما يزيد على 400 كلم من الشواطئ الرملية، و200 جزيرة طبيعية وصحراء شاسعة متعددة التضاريس.

وفي دبي يعد شاطئ كايت بيتش مركزاً لرواد الشواطئ، ومكاناً مثالياً لهواة الرياضات المائية، وهو الموقع المفضل لعشاق المغامرة في الهواء الطلق، حيث تعد أنشطة التزلج على الأمواج وركوب الأمواج والتجديف من أهم الرياضات، التي يمارسها مرتادو الشاطئ.

وتضم الفجيرة العديد من المواقع، التي تتيح ممارسة العديد من الأنشطة لعشاق المغامرات، ومنها جزيرة سنوبي الواقعة على ساحل الفجيرة، التي تعد من أهم الأماكن السياحية في الإمارة، وأكثرها جذباً لعشاق الرياضات البحرية، ومحبي الحياة الطبيعية، حيث توفر لهم بيئة شاطئية مثالية، للاستمتاع بمعظم الرياضات والأنشطة البحرية، مثل التجديف والسنوركل والغوص وغيرها.

كما تستقطب شواطئ إمارة أم القيوين عدداً كبيراً من الزوار لممارسة الأنشطة البحرية، وعلى وجه الخصوص السباحة والتجديف، كما يتم تنظيم رحلات «الكاياك» بين أشجار القرم، بالإضافة إلى رياضات ركوب الأمواج بالطائرات الشراعية، والتجديف على الألواح.

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