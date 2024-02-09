4 مشاريع ابتكارية من نادي الإمارات العلمي بملكية فكرية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أفاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي بأن النادي استعرض 4 مشاريع ابتكارية لمنتسبيه من الطلبة، لديها ملكية فكرية، مشيراً إلى أن النادي يسعى لحماية أفكار منتسبيه، وحفظ حقوقهم بالملكيات الفكرية الصادرة من وزارة الاقتصاد.

وقال: «يعد نموذج الإمارات في حماية حقوق الملكية الفكرية مثالاً يحتذى به، لتحقيق التوازن بين حقوق المبتكرين والمبدعين، وبين استفادة المجتمع من الإبداع والاختراعات من ناحية أخرى».

حقوق قانونية

وأوضح البستكي أن الملكية الفكرية تضمن الحقوق القانونية والأدبية، التي تمنح للمبتكرين والمبدعين حماية لإبداعاتهم واختراعاتهم، وتهدف هذه الحماية إلى تشجيع الابتكار والإبداع عن طريق منح المبتكرين حقوقاً حصرية على استخدام وتسويق منتجاتهم وخدماتهم، كما تندرج حقوق الملكية الفكرية ضمن ما يسمى باقتصاد المعرفة.

وقال البستكي: إن مشروعين من المشاريع الأربعة فازا في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي نظم أخيراً، تزامناً مع شهر الابتكار، حيث فازت الطالبتان صفية خلف المزروعي، وآمنة خالد السويدي بالمركز الأول فئة العلوم الأساسية والفيزياء عن مشروع المجهر الرقمي منخفض التكلفة.

وصمم المجهز ببرامج النمذجة ثلاثية الأبعاد، ويحتوي على كاميرا رقمية بعدسة معدلة وبرامج حاسوبية، لحفظ صور من العينات المفحوصة، وإتاحة مشاركتها مع المتعلمين.

وأكدت الطالبتان أهمية المجهر في المهام المرتبطة بالصحة العامة والدراسات البيئية، والذي يستخدم بشكل أساسي لدراسة الكائنات الحية الدقيقة والنباتات، كما أنه أداة بالغة الأهمية في التدريب والتعليم، خصوصاً في علم التشريح والعلوم الحية، ولفتتا إلى أن استخدامات المجهر محدودة جداً في العديد من المدارس، خصوصاً في الدول النامية، بسبب تكلفته المرتفعة، الأمر الذي يحد من عملية التعلم بالنسبة للطلبة.

عربة ذكية

كما فاز الطالب حمدان محمد رحمة، بالمركز الأول فئة الفيزياء -مشروع فردي- عن مشروع عربة تسوق ذكية، تهدف إلى تغيير مشهد البيع بالتجزئة بالمراكز التجارية، من خلال دمج توليد الطاقة المتجددة في عربة التسوق، و قوم هذا النظام المبتكر بتحويل الحركة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، ويتيح للعملاء شحن هواتفهم لاسلكياً، كما يهدف هذا المشروع إلى تحسين تجربة التسوق، من خلال إضافة المزيد من الراحة للعملاء. ويتناسب المشروع مع الاحتياجات المتغيرة للبائعين والمتسوقين، كما يتعلق الأمر بتطبيق مفاهيم الاستدامة في مختلف مرافق الحياة والقطاعات، لمواكبة تطلعات الدولة.

وحول المشاريع الأخرى التي حصلت على ملكية فكرية جاء مشروع إنتاج الوقود الحيوي من الزيوت النباتية، الذي يقدم منتجاً صديقاً للبيئة لإنتاج الطاقة بديلاً عن وقود الديزل، فيما كان لمشروعي نظام الطاقة الشمسية الهجين، والعائم الذكي نصيب من العرض في المهرجان.

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