«الإمارات تبتكر» تعزز ثقافة الإبداع بين الأجيال

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت فعاليات «الإمارات تبتكر» أهمية دعم الأفكار الإبداعية وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين الأجيال الجديدة في إطار الرؤية الشاملة لدولة الإمارات.

وأشار الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، إلى أهمية تطوير الأفكار، وتعزيز القدرات الإبداعية للمضي قدماً نحو استشراف المستقبل، موضحا أن «شهر الإمارات للابتكار» يشكل فرصة عظيمة لتعزيز التفاعل والتبادل الفكري بين المبتكرين ورواد الأعمال.

وأضاف الشيخ محمد النعيمي أنه في إطار الجهود الشاملة والمستمرة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار، فإننا نشجع الجميع على المشاركة الفاعلة في فعاليات «الإمارات تبتكر»، ونؤكد أهمية بناء ثقافة ابتكار واسعة النطاق، تسهم في تحقيق الريادة والاستدامة. وأكد أن مشاركة دائرة ميناء وجمارك عجمان في هذه الفعاليات، تأتي ترجمة لحرصها والتزامها بدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، حيث تتمحور رؤية الدائرة حول تشجيع ودعم كل من يسهم في تطوير مجتمعنا، ويعزز قدراتنا الإبداعية في كل مجالات الابتكار وآفاق التقنية غير المحدودة.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، عن تمنياته للجميع أن يكون شهراً مليئاً بالإلهام والإبداع، وقال: «نجدد التأكيد على استعدادنا التام لدعم كل مبادرة تسهم في تعزيز مكانتنا كوجهة رائدة للابتكار، كما نعبر عن امتناننا لكل من يسهم في تعزيز هذه الثقافة، ويعمل على تحفيز الأفكار الابتكارية، في شهر نتحدى فيه أنفسنا، ونتسابق لتحقيق الإبداع والريادة».

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، على اهتمام وحرص الدائرة ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في الدولة، في تبنّي ثقافة الابتكار ونشرها بين العاملين في كافة المؤسسات والدوائر بحكومة عجمان، وذلك بهدف ترسيخ مفاهيم الابتكار في مواجهة التحديات المختلفة. وأوضح أن استراتيجية دولة الإمارات ترتكز على الابتكار لتطوير أدوات العمل الحكومي لمواكبة المتغيرات والتطورات العالمية، مشيراً إلى أن تخصيص شهر فبراير من كل عام للابتكار، فرصة لتحفيز العاملين على الابتكار، وجعله نهجاً في عملية التطوير وتقديم الخدمات الاستباقية، ودفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة.

وأشار إلى أن منظومة الابتكار في دولة الإمارات، تأتي في إطار مواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه حكومات المستقبل في ثورة المعلومات والاتصالات، وتحديات التغير المناخي العالمي، والعمل من أجل تعزيز الاستدامة في جميع أوجه الحياة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز