فريق شرطة أبوظبي للسيدات يتألق في «تحدي سوات»

المصدر: دبي - نورا الأمير

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يشارك فريق شرطة أبوظبي للسيدات في النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2024»، ليؤكد الدور الفاعل للمرأة الإماراتية في المجالات الأمنية والعسكرية.

وأكد علي الشامسي مدرب فريق شرطة أبوظبي للسيدات، أن المشاركة دليل قاطع على المكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة في الإمارات، وتعكس الرؤية والسياسات التمكينية التي تنتهجها الدولة في جميع المجالات، بما في ذلك القطاع الأمني، مشيراً إلى أن المشاركة تؤكد الدور الفعال والمتقدم الذي تلعبه المرأة في القطاع الشرطي.

تطوير وارتقاء

وقال الشامسي إن مشاركة الفريق المكون من ثماني عضوات، واللواتي خضعن لأفضل سبل التدريب والتطوير والارتقاء والتمرس في مواقع العمل الميداني والمهمات القتالية، تسلط الضوء على الدور الفعال والمتقدم الذي تلعبه المرأة في هذا المجال، ما يعكس الإعداد الجيد والتدريب الشامل الذي خضع له الفريق استعداداً للحدث الذي يضم مناورات تكتيك وهجوم وإنقاذ، ويعد فرصة نوعية لتبادل الأفكار والتجارب الميدانية، ما يسهم في تعزيز الكفاءات وصقل المهارات.

بدورها، قالت لبنى الحلواني مدربة الفريق للياقة البدنية التي التحقت بشرطة أبوظبي قبل 6 سنوات في المهام الخاصة «ق7»، إن الفريق المشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يضم مقاتلات وقناصات يشمل عملهن المداهمات وحماية الشخصيات وحماية المنشآت، لافتة إلى خضوعهن لدورات متخصصة لإعداد القناصات بحيث أصبح في الفريق 3 قناصات متخصصات.

وذكرت أن تشكيل الفريق النسائي وإعداده لخوض التحدي بدأ منذ عام ويضم 8 عضوات جميعهن منتسبات للقيادة العامة لشرطة أبوظبي وبخبرات تمتد إلى 13 عاماً، مشيرة إلى أن أداء الفريق جيد بالنسبة لمشاركة هي الأولى لهن وبعد تدريبات استمرت قرابة 3 أشهر.

تمكين المرأة

من جانبها، قالت الشابة ناهد خليفة النقبي القناصة المتخصصة إنها التحقت بالسلك الشرطي في العام 2015 برتبة عريف ودخلت في دورات مهام خاصة ودفاع عن النفس وقتال تكتيكي ورماية وقنص وتفتيش.

أما مهرة جاسم، فكانت لاعبة في منتخب الإمارات لألعاب القوى كعدّاءة، وتعمل في شرطة أبوظبي منذ 9 سنوات والآن هي ضمن فرقة «ق 7» حيث بدأت عملها في إدارة الدعم الأمني عام 2017، وتقول إنها التحقت بالعديد من الدورات، وإن اختيارها للتواجد ضمن فريق أبوظبي للسيدات بتحدي الفرق التكتيكية جاء نظير امتلاكها القدرة والمؤهلات لخوض التنافس مع فرق أخرى، مؤكدة الدعم الكبير الذي تحظى به النساء باعتبارهن شريكاً رئيساً في جميع القطاعات ومنها القطاع الأمني.

كما أكدت عائشة جمعة أن المرأة شريك أصيل في مسيرة التنمية والتطور، وأثبتت حضوراً لافتاً لا سيما في الجهاز الشرطي والأمني، وأوضحت أنها تعمل في شرطة أبوظبي منذ 10 سنوات، ودخلت ضمن فريق عمل دوريات الدعم والإسناد للمراكز وفي المداهمات، وتقول: فريقنا فاجأ الفرق العالمية المشاركة بالتحدي الذي أظهره، مشيرةً إلى أن عدداً متزايداً من النساء الإماراتيات ينخرطن في المجال العسكري لينافسن على الصعيد المحلي والعالمي إيماناً بقدرة المرأة الإماراتية على تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة.

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