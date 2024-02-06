الفرق المشاركة في «سوات 2024» تشيد بالمنافسة العالية

المصدر: دبي - البيان

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أكدت الفرق التكتيكية والوحدات الشرطية الخاصة المُشاركة في مسابقات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2024»، المقامة في دبي، أن التحدي في نسخته الخامسة يشهد ارتفاعاً عالي المستوى في المنافسة بين كافة الفرق من مختلف دول العالم، مُشيرين إلى أن «المنافسة» تستهدف تقليص «الثانية الواحدة» في المدة الزمنية لكل تحد، والتي قد تحسم الوصول إلى منصة التتويج.

وتمكنت شرطة دبي، أمس الأول، من حصد المركز الأول في مسابقة «الهجوم»، بفارق ثانية واحدة فقط عن الفريق القرغيزستاني، حيث أنهت شرطة دبي التحدي في دقيقة و49 ثانية، فيما تمكن فريق قيرغستان من إنهاء المدة في دقيقة و50 ثانية، وجاء في المركز الثالث بيلاروسيا بدقيقة و51 ثانية، وهو ما عكس مستوى المنافسة الشديدة بين الفرق.

وقال اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون العمليات: «يشهد التحدي هذا العام منافسة شديدة بين كافة الفرق، ونلاحظ أن الفارق الزمني بين كافة الفرق بات يُحسب بالثانية الواحدة للوصول إلى منصات التتويج، وليس كما كان سابقاً قد يصل إلى دقائق»، مبيناً أن اليومين الماضيين شهدا أيضاً منافسة كبيرة بين الفرق المشاركة، وأداء تنافسياً عالياً رغبة في الوصول إلى المركز الأول.

وأشاد الغيثي بأداء الفرق التي عملت بروح الفريق الواحد خلال اليومين الماضيين، وأظهرت مدى استعدادها البدني والذهني للتحدي، ومدى استفادتها من النسخ السابقة التي أسهمت في إكسابها خبرات متعددة.

من جانبها، أكدت أريكا أكونا عضو فريق تشيلي النسائي، أن مستوى الاستعداد لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية عالٍ من قبل كافة الفرق، وأن الفوارق الزمنية في النتائج مُتقاربة جداً بين الفرق، مشيرةً إلى أن الصراع والتنافسية ترتفع حدتها في الأمتار الأخيرة من كل تحد، وهو ما يحسم مركز كل فريق ونتيجته.

بدوره، رأى فيكتور ميرليجاك، العضو في فريق البرازيل، أن المستوى مرتفع جداً هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وأنه لا أحد يستطيع التنبؤ بمن سيكون في المراكز الأولى لشدة المنافسة والجاهزية التي أبدتها الفرق .

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