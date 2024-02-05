آمنة الشامسي: نتطلع للتعاون مع «التربية» لتأسيس جيل يقود الاستدامة البيئية

المصدر: دبي - البيان

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نظّم المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، أمس، جلسة حوارية شبابية، استضافت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بعنوان «تمكين الشباب من أجل بناء مدن مستدامة ذات طاقة نظيفة»، تمت خلالها مناقشة ملفات مهمة حول دور الشباب في المساهمة في ريادة الإمارات عبر تحقيق متطلبات الاستدامة، بمشاركة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وعدد من المسؤولين، ولفيف من الطلبة المتميزين والمتفوقين في مختلف المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية بالدولة.

وأكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، خلال مداخلتها، أن رؤية وزارة التغير المناخي والبيئة، في سياق تمكين الشباب في مجالات الاستدامة، تأخذ أبعاداً مختلفة، إذ إنه من الأهمية بمكان تحفيز الطلبة وتشجيعهم على الانخراط في المجالات التي تعنى بالبيئة، سواء التغير المناخي وإيجاد حلول جذرية له، أو التنوع البيولوجي، والثروة السمكية، والحيوانية، والطب البيطري، والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الأخرى الحيوية.

وأوضحت معاليها، أنه أصبح لزاماً علينا أكثر من أي وقت مضى توحيد الجهود، وأن نعمل بشكل متناغم من أجل تأهيل الشباب، على المستوى المؤسسي، وكذلك المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن التعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة التربية والتعليم في مجال الاستدامة سيأخذ مدى أوسع وأشمل وأوثق، لتحقيق الغايات التي نتطلع إليها، وفي مقدمتها بناء جيل متمكن من قيادة الاستدامة البيئية بتنوع مساراتها وذلك من خلال تطوير قدراته ومهاراته ومعارفه.

من جانبه، قال شريف العلماء، إن أهداف التنمية المستدامة لها عائد كبير في تحقيق تطلعات الدولة، عبر ترشيد الاستهلاك وإدارة الموارد بالشكل الأمثل، وبالتالي استدامة المقدرات والمكتسبات للأجيال المتعاقبة، وتعد الطاقة العمود الفقري لأي دولة تتطلع للتطور والازدهار والنمو، ويكمن التحدي في تحقيق التوازن من خلال توفير طاقة مستدامة ومستمرة، وبأسعار جيدة وميسورة، علاوة على الأخذ بعين الاعتبار، الحفاظ على البيئة.

وذكر أن الشباب يحملون على عاتقهم دوراً كبيراً في تحقيق رؤية الدولة واستراتيجياتها وخططها المستقبلية، لا سيما 2050 المقبلة، لذا فإن عملية صياغة أطر واضحة يرتكزون عليها أمر مهم للغاية، وذلك من أجل تهيئتهم للمستقبل عبر تزويدهم بالمعارف والفكر اللازم لتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات.

وواصل المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، فعالياته وذلك بالتزامن مع شهر الابتكار في الدولة في «فيستيفال سيتي» - دبي، والذي يختتم جدول أعماله اليوم، حيث شهد أمس تنفيذ مجموعة من الجلسات ضمن المؤتمر المصاحب للمهرجان تحت عنوان «تمكين الجيل القادم».

وركزت الجلسات في محتواها على أهمية غرس مفاهيم الإبداع والابتكار والمبادرة والتفكير الناقد والمسؤولية، بجانب نقل تجارب إنسانية ومهنية ملهمة وواقعية وناجحة، تحاكي النهج الذي تحرص قيادة دولة الإمارات على تكريسه بين الطلبة والشباب، فضلاً عن ضرورة الإيمان بالقدرات الشخصية لتخطي أي عقبات قد تواجهنا في حياتنا وضمن الأطر المهنية.

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