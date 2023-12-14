«اتفاق الإمارات» إنجاز تاريخي يتوّج نجاح «كوب 28»

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مؤتمر الأطراف «COP28» أعماله أمس باتفاق تاريخي «اتفاق الإمارات»، الذي يمهّد لاستجابة عالمية طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ويقدم خطة لمستهدفات عام 2030 ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «اتفاق الإمارات» التاريخي يدشن مرحلة نوعية جديدة في العمل المناخي الدولي، وأشار سموهما إلى أن «COP28» حقق نتائج مهمة رسخت مكانة الإمارات لاعباً رئيسياً في بناء مستقبل مستدام لكوكب الأرض.

وشجع «اتفاق الإمارات» التاريخي الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنياً، تشمل كافة قطاعات الاقتصاد، واستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، وبنى زخماً لتأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي.

ونجح «COP28» في جمع وتحفيز تعهدات تفوق 85 مليار دولار لتمويل العمل المناخي، وتوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ، ودفع جهود تحقيق الهدف العالمي للتكيف، وأشرف على إطلاق مبادرات بشأن الانتقال في قطاع الطاقة.

ويعد مؤتمر الأطراف COP28 الدورة الأكثر احتواءً للجميع في مؤتمرات الأطراف حتى الآن، حيث مثّل جميع الفئات والآراء في عملية صنع القرار فيما اتخذت رئاسة COP28 إجراءات جريئة وحاسمة لتحقيق إنجازات تتجاوز بنود النص التفاوضي، بفضل خطة عملها التي تستند إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش واحتواء الجميع بشكل تام.

وقدمت دولة الإمارات نموذجاً ملهماً في تاريخ مؤتمر الأطراف بدعم وتوجيها القيادة الرشيدة التي لها الدور الأكبر في نجاح المؤتمر ونتائجه التي فاقت التوقعات، بعد أن وفرت له كل إمكانيات النجاح، وعززت ريادة الدولة في مجال تغير المناخ، من خلال دعمها لتكريس التوافق في العمل المناخي بين دول العالم، وتعزيز حماية البيئة وتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي، عن طريق نهج شامل يحتوي الجميع.

وشكل مجلس صناع التغيير نقطة تحول في عملية المفاوضات، فقد حفز الأطراف الاستفادة من ثقافة الإمارات في التواصل بفاعلية والتركيز على التقدم والإنجاز فيما عملت الدول الأطراف بجد وإخلاص في دولة الإمارات لبناءِ مستقبل أفضل لشعوب العالم وكوكب الأرض.

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