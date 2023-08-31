رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة ترينيداد وتوباغو بذكرى استقلال بلادها

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى كريستين كانغالو رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو ، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كريستين كانغالو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور كيث رولي رئيس وزراء جمهورية ترينيداد وتوباغو.

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