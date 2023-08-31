الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم (الخميس) صحواً إلى غائم جزئي، تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكوُّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً.

وذكر أن الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، موضحاً أنها تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال بقية الأيام الخمسة المقبلة:

الجمعة

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - صحو إلى غائم جزئي وقد تتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً – انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي في بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي في بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار – ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - صحو إلى غائم جزئي خاصةً شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز