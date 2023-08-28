وزراء: الاحتفاء بيوم المرأة اعتزاز بإسهاماتها الرائدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد وزراء أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية في الـ28 أغسطس من كل عام إنما هو تعبير عن الاعتزاز والفخر بدورها الحيوي ومساهمتها الرائدة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش: «يشرفني ونحن نحتفل بيوم المرأة الإماراتية لهذا العام أن أتقدم بتحية اعتزاز واحترام وعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وأن أشير بفخر إلى مبادرات سموها الرائدة وإنجازاتها الضخمة، التي جعلت من المرأة الإماراتية قوة إيجابية كبرى لتحقيق الخير والرخاء في الدولة والعالم، فالمرأة الإماراتية، بفضل«أم الإمارات»، أكدت وجودها في خدمة المجتمع والوطن، ولها إنجازاتها الواضحة في مناحي الحياة كافة.

ومن جانبه، قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «إن المرأة الإماراتية شريك استراتيجي في بناء وترسيخ الاستدامة، وتمتلك أدوارها التنموية المختلفة لإحداث الفارق الحقيقي في ازدهار المجتمع وإنجاز المشاريع التحولية، ورسم ملامح مستقبل دولة الإمارات من خلال نهج تشاركي مبتكر، يقدم نموذجاً ملهماً يحتذى في الحاضر والمستقبل».

تكيف

بدوره، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «يكتسب مفهوم تمكين المرأة ومشاركتها في المجتمع معاني جديدة بالنظر لمختلف التطورات العالمية التي نشهدها، فهي تتقاسم المسؤولية مع الرجل في تحديد متطلبات واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة وصياغة ملامح المستقبل، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات بشكل مستمر منذ تأسيسها، ما أسهم في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي، وخصوصاً بمجال العمل المالي الحكومي».

ركيزة

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أن «المرأة الإماراتية أصبحت ركيزة أساسية في مسيرة التطور وازدهار الإمارات، وبات دورها حيوياً في تطوير مختلف القطاعات، وقدمت نموذجاً استثنائياً للمرأة الرائدة فكرياً وثقافياً واقتصادياً، والتي أثبتت إبداعها وتفوقها في جميع المجالات، لتكون شريكة للرجل في بناء المجتمع، وجزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات».

شريك وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: إن الإمارات تمتلك تجربة رائدة في تمكين المرأة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، النابع من إيمان حقيقي بأهمية دورها بوصفها شريكاً رئيساً في تطوير المجتمع، وركيزة من ركائز النمو الشامل والمستدام.

بصمة

من جانبه، أشاد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، بدور المرأة الإماراتية بوصفها مُسهماً بارزاً في مسيرة البناء والتنمية الشاملة في الدولة، وشريكاً فاعلاً في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وقال معاليه: «إن المرأة الإماراتية استطاعت أن تترك بصمة واضحة وأثراً إيجابياً ملحوظاً من خلال إسهاماتها الرائدة في كل القطاعات، حيث تقلدت أرفع المناصب القيادية وحققت نجاحات وقفزات استثنائية في عملها، كما استطاعت أن تحدث فارقاً في مجالات عدة بفضل إصرارها وعزيمتها، وبفضل ما تحظى به من دعم أسري ومجتمعي ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة في الدولة، التي تحرص على توفير كل مقومات وممكنات الإبداع والتميز لها». كما أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، أن الـ28 من أغسطس من كل عام يعد مناسبة عزيزة على قلوب الجميع في دولة الإمارات، ففيه نحتفي بيوم المرأة الإماراتية التي استحقت التقدير، وهذا الاهتمام نابع من دورها العميق والملموس في تنمية المجتمع والمشاركة في بناء الأجيال على العلم والمعرفة ومقدرات الابتكار، إلى جانب ما حققته من جدارة في ميادين العمل ضمن مختلف القطاعات، وأدت دورها على أكمل وجه في العديد من المناصب القيادية التي تولتها، فباتت نموذجاً للمرأة العربية؛ لهذا فإن تخصيص هذا اليوم للاحتفاء بها يعدّ استحقاقاً أصيلاً لما حققته من مكاسب على امتداد تاريخ الدولة.

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة: «نملك في دولة الإمارات ثروة لا تقدّر بثمن، وهي الشباب، وقد أسهمت المرأة في تحقيق الكثير من المنجزات في مضمار العمل الشبابي باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذا الحراك التنموي».

تمكين

وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن السياسة الوطنية لتمكين المرأة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، خطوة رائدة ترفع سقف طموحات المرأة الإماراتية وتعزز التوازن بين دورها الفعال في المجتمع وداخل أسرتها، مشيرة إلى أن السياسة ستعمل على تعزيز مساهمة المرأة في مسيرة الإمارات التنموية والجهود الوطنية الرامية إلى خلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

إنجازات

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن النجاحات والإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في المجالات والمواقع كافة تستند إلى مسيرة من الدعم والتحفيز أولتها قيادتنا الرشيدة للمرأة على مدار العقود الخمسة الماضية، أتاحت لها أداء دور محوري وفاعل في نهضة وازدهار دولة الإمارات، وأن تكون على الدوام شريكاً أساسياً في النمو والتطور.

وقالت معاليها: «ما نفخر به في دولة الإمارات أن نجاحات وإنجازات المرأة الإماراتية كانت ولا تزال حاضرة على اختلاف مراحل تطور ونهضة مجتمعنا، وتواكب على الدوام توجيهات قيادتنا الرشيدة، وحالياً ومع الرؤية الاستشرافية للمستقبل والتوجه نحو ضمان مستقبل أفضل مستدام، فإن المرأة الإماراتية تعزز دوماً حضورها وشراكتها الفاعلة والقوية عبر التسلح بالعلم والمعرفة، والبحث، والتطوير، والابتكار».

رؤية

ومن جانبها أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: «أن يوم المرأة الإماراتية يعد فرصة للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها المرأة ومساهمتها النوعية في مختلف القطاعات والمسارات التنموية بدولة الإمارات، فقد أدت المرأة دوراً محورياً في ريادة حاضرنا وتصميم مستقبلنا بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، التي مكنت المرأة، وطورت قدراتها، وعززت مكانتها، وفتحت أمامها آفاقاً جديدة لتؤدي مسؤولياتها تجاه مجتمعها ورفعة وطنها». وأضافت معاليها: لقد سخرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» كل الإمكانات والسبل لدعم وتمكين المرأة الإماراتية وتحقيق التوازن بين الجنسين، لتصبح ثقافة مجتمعية.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن المرأة الإماراتية سطرت نجاحات مضيئة في سجل إنجازات الدولة بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات».

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