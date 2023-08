الإمارات.. تنبيه مهم من وزارة الداخلية

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت وزارة الداخلية مستخدمي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور نظراً لوجود فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وتنعدم أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس "تويتر سابقاً" : "تدعو وزارة الداخلية مستخدمي الطرق أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور نظراً لوجود فرصة تشكل #الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وتنعدم أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية".

🚨#تنبيه | #ضباب : تدعو وزارة الداخلية مستخدمي الطرق أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور نظراً لوجود فرصة تشكل #الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وتنعدم أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية



🚨#Fog | #Notice: MOI calls on drivers to be cautious and follow… pic.twitter.com/kD7rVezJH6