الإمارات.. تنبيه مهم من وزارة الداخلية

المصدر: دبي: السيد محمود المتولي

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دعت وزارة الداخلية مستخدمي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور نظراً لوجود فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وتنعدم أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس "تويتر سابقاً" : "تدعو وزارة الداخلية مستخدمي الطرق أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور نظراً لوجود فرصة تشكل #الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وتنعدم أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية".

🚨#تنبيه | #ضباب : تدعو وزارة الداخلية مستخدمي الطرق أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور نظراً لوجود فرصة تشكل #الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وتنعدم أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية



🚨#Fog | #Notice: MOI calls on drivers to be cautious and follow… pic.twitter.com/kD7rVezJH6 — وزارة الداخلية (@moiuae) August 25, 2023

وفي نفس السياق أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها حول فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الغربية خاصة الساحلية وذلك من الساعة 23:00 الجمعة 25/08/2023 حتى الساعة 08:30 السبت 26/08/2023.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون السبت صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س، والموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:23 والجزر الثاني عند الساعة 04:42، أما في بحر عمان فسيكون الموج خفيفاً إلى متوسط قد يضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 24:15 والمد الثاني عند الساعة 18:07 والجزر الأول عند 02:11 والجزر الثاني عند الساعة 23:41.

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