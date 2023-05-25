الجوائز البيئية بالإمارات.. استدامة وحلول مبتكرة لحماية الأرض

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية العديد من الجوائز البيئية المحلية والدولية، لترسيخ ثقافة الاستدامة، والمحافظة على البيئة، ونشر الوعي حول أهمية تبني السلوكيات.

ويشكل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP28»، منصة مهمة لاستعراض التجارب الملهمة في الحفاظ على البيئة، وتشجيع ممارسات الاستدامة.

انطلقت جائزة زايد للاستدامة من دولة الإمارات كونها جائزة عالمية تحتفي بالتميز في مجال الاستدامة، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن إطلاق الجائزة تحت مسمى «جائزة زايد لطاقة المستقبل»، خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل عام 2008.

وتم إطلاق جائزة الشيخ حميد بن راشد الدولية للاستدامة في مؤتمر عجمان الدولي للبيئة الخامس في مارس 2018 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وأطلقت هيئة البيئة- أبوظبي جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية في شهر مايو 2023، لتشجيع وتحفيز المبادرات البيئية، وتعزيز الاهتمام بالعمل البيئي، وتحقيق التغيير الإيجابي. انطلقت «جائزة الإمارات للطاقة» في العام 2012، للتعريف بمجموعة متنوعة وواسعة من أفضل الممارسات المتبعة في مجال الطاقة وإدارة مصادرها، ويتم تنظيمها مرة كل عامين.

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في 2020 «جائزة البيئة للطفل»، تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي، تحت شعار «المحافظة على التنوع البيولوجي»، بهدف تعزيز مفهوم العمل البيئي لدى الأطفال.

تعتبر جائزة الإمارات لإدارة الطاقة نسخة محلية من الجائزة العالمية للريادة في إدارة الطاقة، إحدى مبادرات المنظمة الدولية للطاقة النظيفة (CEM)، والتي تعتبر منصة لترويج وتطوير سياسات وبرامج الطاقة النظيفة، ومنبراً لمشاركة الخبرات في الانتقال لاقتصاد أخضر.

أُطلقت جائــزة الإمارات التقديرية للبيئـة في 2011 بهدف دعم وتشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية الوطنية المتميزة. ترسيخاً لثقافة الإبداع والابتكار الحكومي أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية جائزة البحث والابتكار في عام 2022 لتكريم المساهمين في تقديم حلول ملموسة ورائدة ومبتكرة للتحديات في كل قطاعات الطاقة.

وأُطلقت جوائز أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة لأول مرة في 2015، بدعم من هيئة البيئة في أبوظبي كمشروع جائزة وتكريم مصمم للاحتفاء بأفضل ممارسات الاستدامة.

وتعد جائزة دبي للنقل المستدام، التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات عام 2008، إحدى الجوائز الرائدة في تشجيع المبادرات، التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية. كما تُطرح جائزة الشارقة للاستدامة سنوياً من قبل هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وتمنح للمبتكرين، وطلاب المدارس والجامعات عن مساهماتهم بمشاريع متميزة. وتعد جائزة رواد المستقبل- التي أطلقتها «بيئة للتعليم» التابعة لمجموعة بيئة- مبادرة عالمية، تهدف إلى تقدير ومكافأة الأفكار والمشاريع المبتكرة، التي تنطوي على إمكانات كبير.

وأطلقت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي فئة أفضل السياسات والممارسات البيئية في عام 2022، وتخصص للبرامج المعتمدة على مناهج ووسائل الاتصال الحكومي في مواجهة التغير المناخي وآثاره. كما أطلقت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة في عام 2018 جائزة «رقابة ناعمة لبيئة مستدامة». وتهدف جائزة الاستدامة البيئية، التي أطلقتها هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة في عام 2019، إلى ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة.

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