المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن بدء إنتاج ملكات الجيل الثامن من سلالة النحل الإماراتية التي طورتها الهيئة ضمن مشروع تطوير واستدامة تربية النحل وإنتاج العسل وذلك بمناسبة اليوم العالمي للنحل، الذي يصادف 20 مايو من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «ملتزمون بحماية النحل في الإنتاج الزراعي والمراعي للملقِّحات».

وتتبنى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بدعم ورعاية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، برنامجاً طموحاً لتطوير واستدامة تربية النحل وإنتاج العسل في إمارة أبوظبي، اعتماداً على الدراسات والأبحاث العلمية والتطبيقية لتطوير أفضل الأساليب والممارسات الملائمة لبيئة دولة الإمارات.

وقال المهندس سعيد علي اليماحي، مدير إدارة الأبحاث والتطوير في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: إن تطوير سلالة النحل الإماراتية هو الركيزة الأساسية لاستدامة تربية النحل في الدولة؛ لأنه يعتمد على تطوير وإنتاج ملكات نحل يمكنها التأقلم مع بيئة ومناخ دولة الإمارات.

وأوضح أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حققت في هذا المجال إنجازات غير مسبوقة حيث تم تطوير سلالة نحل إماراتية تتميز بصغر حجم الشغالات ونشاطها في جمع الرحيق، وزيادة كفاءتها في إنتاج العسل مع التقدم في تربية الأجيال، كما أن الملكات ذات نشاط عال في وضع البيض وإنتاج أنماط ممتازة من الحضنة، بالإضافة إلي تأقلمها مع الظروف البيئية المحلية بشكل جيد، وتمت تربية وإنتاج الملكات حتى وصلنا اليوم إلى إنتاج الجيل الثامن.

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