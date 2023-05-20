أخصائيون: القياس الدوري لضغط الدم يعزز فرص الوقاية والعلاج

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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أكد نخبة من الأطباء المختصين أهمية التوعية المستمرة بقياس ضغط الدم الدوري، ومعرفة المستويات الطبيعية له، والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم «القاتل الصامت»، لمنع حدوث مضاعفات صحية خطيرة؛ مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي، مشددين على ضرورة قياس ضغط الدم، لا سيما لمن أكملوا 21 عاماً، ومراجعة الطبيب المختص للكشف المبكر، والابتعاد عن الوجبات السريعة، والإقلاع عن التدخين، وإدارة الضغوط النفسية. وفي هذا الإطار، قال الدكتور عادل سعيد سجواني، أخصائي طب أسرة: «إن ارتفاع ضغط الدم يصيب فئة كبيرة من الناس.

وأريد التنويه إلى أن المسح الصحي الذي تم في الإمارات خلال عامي 2018 و2019 كشف عن إصابة ما يقارب 29 % من الأشخاص، وأريد التنويه إلى أن 90 % من عوامل ارتفاع ضغط الدم لا يعرف لها سبب وهذا ما يعرف باسم ارتفاع الضغط الأولي. في حين أن هناك أسباباً ثانوية لارتفاع ضغط الدم وتتمثل في السمنة المفرطة، وانقطاع النفس أثناء النوم، وأمراض الكلى، ومشاكل صحية أخرى تتعلق بالشرايين وغيرها».

وأضاف: «يعتبر ارتفاع ضغط الدم مرضاً صامتاً عند أغلب الناس، وبالتالي يكتشف الشخص بإصابته بارتفاع ضغط الدم، وحينما يصل لمرحة حدوث أعراض، هذا يكون ارتفاعاً في ضغط الدم بشكل كبير جداً.

كما أن من المضاعفات الأولية لارتفاع ضغط الدم هي مشكلات في الكلى، وحدوث قصور كلوي مما يؤدي إلى فشل في وظائف الكلى والحاجة إلى الغسيل، كما أن الكثير من مرضى الكلى كانوا مصابين بارتفاع ضغط الدم».

مؤكداً أن العلاج يتمثل في المتابعة المستمرة مع الطبيب المختص، والالتزام بنظام غذائي قليل الأملاح والدهون، والالتزام أيضاً بتناول الأدوية. موجهاً بضرورة حرص كل شخص قد أكمل 21 عاماً بإجراء فحص الضغط مرة إلى مرتين في العام للتأكد من عدم إصابته بارتفاع ضغط الدم.

كما أوضح الدكتور محمد عبدالحليم، استشاري أمراض الكلى بأنه يعتبر ارتفاع ضغط الدم حالة مرضية خطيرة تزيد بشكل كبير من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والدماغ والكلى وأمراض أخرى، ويُعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة

المبكرة في العالم. وقال: «وبحسب منظمة الصحة العالمية يُقدر عالمياً أن نحو 1.28 مليار شخص بالغ من الفئة العمرية 30 إلى 79 عاماً مصابون بفرط ضغط الدم. وتتمثل إحدى الغايات العالمية في ما يتعلق بمكافحة الأمراض غير السارية في تخفيض معدل انتشار فرط ضغط الدم بـ33 % في الفترة ما بين عامي 2010 و2030».

وأضاف: «يجب الالتزام بنهج حياة صحي يتمثل في ضرروة الالتزام بمجموعة من السلوكيات الصحية كتناول الغذاء الصحي، وممارسة النشاط البدني، والحد من الإجهاد النفسي وإدارته وفحص ضغط الدم بانتظام وتناول العلاج بانتظام».

وشدد الدكتور سالم اليماحي استشاري طب الأسرة وصحة المجتمع على أنه يُطلق على ارتفاع ضغط الدم تسمية «القاتل الصامت»، حيث لا يُدرك معظم المصابين بهذه المشكلة، وفي معظم الأحيان لا تظهر عليهم أي علامات تحذير أو أعراض. وأضاف: «ولهذا السبب من الضروري أن يُقاس ضغط الدم بانتظام للكشف المبكر عنه.

واقترح بأن تأخذ الجهات المعنية على عاتقها تنظيم البرامج والفعاليات الصحية التي تهدف إلى التوعية حول أعراض مرض ارتفاع ضغط الدم، والتحفيز على معرفة قياسات ضغط الدم، ومعرفة طرق الوقاية المبكرة من ارتفاع ضغط الدم، وتسليط الضوء على حجم انتشار ارتفاع ضغط الدم في المجتمع».

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