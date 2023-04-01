تناول الطعام على 4 مراحل مفيد لمرضى القلب

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

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أفادت وفاء عايش استشارية التغذية العلاجية بأن من أهم النصائح التي توجه إلى مرضى القلب في شهر رمضان الكريم تقليل كميات الطعام، وتناولها على مراحل.

حيث يسهم ذلك في إحداث تغيرات إيجابية في الهرمونات وعملية الأيض وتحفز إنتاج الكوليسترول الجيد وتقلل من الكوليسترول الضار، وتجنب الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون والأملاح.

حيث يسهم تخفيف الوزن بتحسن وتغيرات إيجابية، وعدم تناول كميات كبيرة من السوائل لأنها تؤدي إلى حدوث صعوبة في التنفس.

ونصحت الأفراد بشكل عام بتناول كميات صغيرة من الطعام على أربع مراحل مقسمة على مدار فترة الإفطار بدلاً من تناول وجبتين كبيرتين خلال شهر رمضان، وضرورة ممارسة التمارين الرياضية كالمشي وإن كانت لفترة قصيرة.

تقليل

وقالت وفاء عايش: لا يؤثر الصيام بصورة سلبية على مرضى القلب الذين يتمتعون بحالة مستقرة، والذين لا يصابون بأعراض متكررة كآلام الصدر أو الصعوبة في التنفس، ويكون الصيام غالباً مفيداً لهم حيث يساعد على تقليل كميات الطعام التي يتم تناولها ويساعد على الابتعاد عن التدخين والحد من التوتر مما يسهم في تخفيف المخاطر العامة الناجمة عن أمراض القلب وينعكس إيجابياً على صحة المريض.

فئات

ولفتت إلى أن الصيام قد يؤثر على بعض الفئات من مرضى القلب، والذين لا يجب عليهم الصوم وهم: المرضى الذين يعانون من آلام متكررة في الصدر، ومرضى قصور القلب الاحتشائي الذين يعانون من التعب الشديد وضيق التنفس فهم يحتاجون لتعاطي مدرات البول باستمرار.

ومرضى الأزمة القلبية الذين لا يستطيعون الصوم عادة خلال الأسابيع الستة التي تعقب حدوث الأزمة القلبية، ومرضى جراحات القلب الذين لا يستطيعون الصوم عادة خلال الأسابيع الستة التي تعقب إجراء الجراحة.

ومرضى التضيق أو الالتهاب الشديد في الصمامات، والمرضى الذين يتعاطون أدوية تخثر الدم مثل الوارفارين، والمرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب من النوع الخبيث الذين يعالجون بالأدوية، ومرضى القلب الذين تتطلب حالاتهم البقاء تحت الملاحظة داخل المستشفى.

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