«التغير المناخي»: تشريعات وإجراءات وقائية لاستدامة الثروة الحيوانية

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تنمية الثروة الحيوانية وتشجيع مربيها على تبني أفضل الأساليب والممارسات في رعاية الحيوانات وطرق إكثارها، وعملت طوال العقود الماضية على إصدار التشريعات التي تنظم إجراءات الوقاية من الأوبئة الحيوانية ومكافحتها وإجراءات الحجر البيطري بهدف تعزيز الصحة الحيوانية حفاظاً على الصحة العامة وعلى الثروة الحيوانية ولتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الأمن الغذائي.

رصد

وعملت الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية على توحيد سياسات الصحة الحيوانية بالدولة من خلال توحيد برامج حملات تحصين الثروة الحيوانية من ناحية الأمراض وفصائل الحيوانات المستهدفة وتواريخ تنفيذ حملات التحصين على مدار العام، وكذلك تحديد أولويات الأمراض الحيوانية في الدولة عن طريق تنفيذ دراسة تحليل مخاطر للأمراض الحيوانية المستوطنة في الدولة ودول المنطقة.

وكذلك من خلال توحيد الأمراض المستهدفة ببرامج التقصي والرصد الوبائي. وتقوم الوزارة بالتعاون مع السلطات المختصة بتنفيذ برنامج مكافحة الأمراض الحيوانية، والذي يعتمد بشكل أساسي على التحصين الوقائي المجاني للوقاية من مجموعة من الأمراض المعدية والوبائية التي تصيب الحيوانات الإنتاجية، إضافة لتطبيق إجراءات السيطرة على البؤر المرضية مثل حجر وتقييد حركة الحيوانات.

وإجراءات التعقيم والتطهير، ومكافحة الطفيليات الخارجية الناقلة للأمراض، والتخلص الآمن من الحيوانات المصابة ببعض الأمراض ومنتجاتها، إضافة لتنفيذ برامج التقصي والرصد الوبائي وإجراءات الحجر البيطري التي تتضمن مراقبة وفحص الحيوانات الواردة للدولة عبر المنافذ الحدودية.

انتشار الأمراض

وأسهمت برامج التحصين الوطني والإجراءات الوقائية الأخرى، التي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية في الحد من انتشار الأمراض المستهدفة وقللت من خسائر المربين، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بتحصين ملايين الحيوانات سنوياً. وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تشجيع هذه الصناعة من خلال دعم مربي الحيوانات عن طريق إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم عمل المزارع، وإطلاق خطط وطنية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في مجال الصحة والثروة الحيوانية، لتنفيذ برامج مفصلة لمكافحة الأمراض الحيوانية ذات الأولوية.

حيث تتضمن الخطط تحديد الأهداف والنشاطات لكل مرض، اعتماداً على الوضع الوبائي لكل مرض في الدولة، بهدف تعزيز الصحة الحيوانية، وصولاً إلى القضاء على المرض، وإعلان خلو الدولة منه حسب المعايير العالمية المعتمدة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

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