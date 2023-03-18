«راشد لأصحاب الهمم» ينظم احتفالية «ثلاثية الحب الأسري»

المصدر: (دبي - مرفت عبدالحميد)

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نظم مركز راشد لأصحاب الهمم احتفالية «ثلاثية الحب الأسري»، والتي تجمع تحت مظلتها مناسبات: «يوم الأم، ويوم المرأة العالمي، ويوم الطفل الإماراتي».

وشهدت الاحتفالية العديد من الفقرات الترفيهية والفنية، التي نظمها طلبة المركز، كما شهدت الفعالية عرضاً للأزياء لمصمم الأزياء العالمي عقل فقيه، وعرضاً مسرحياً حمل بصمات أعضاء «فرقة نجوم راشد المسرحية»، بالإضافة إلى تنظيم «البازار الرمضاني»، الذي تضمن عرضاً لمجموعة متنوعة من المنتجات الرمضانية.

وبهذه المناسبة، قالت مريم عثمان مدير عام المركز: إن فعالية «ثلاثية الحب الأسري» تشكل جزءاً أساسياً من أجندة المركز السنوية، فمن خلالها نسعى إلى تكريم الأم والمرأة والطفل، والإضاءة على أهمية دورهم في المجتمع، إلى جانب توعية طلبتنا بأهمية دور الأسرة وتأثيرها عليهم كونها تشكل حاضنتهم الأساسية، ما يمكنهم على إدراك مكانتها وضرورة احترامها.

ونوهت مريم عثمان بحرص المركز على تدريب طلبته على المشاركة في المناسبات المجتمعية والاحتفال بالأيام العالمية، وبينت أن هذه المناسبات تشكل مدخلاً مهماً لنا لتمكين طلبتنا وتدريبهم على الانخراط بالنسيج المجتمعي، وإدراك أهمية مشاركتهم فيه، ما يسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم، ويكسر حاجز الخجل لديهم.

وأوضحت أن الاحتفالية ركزت على تهيئة الطلبة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتعريفهم بتعاليم ديننا الحنيف ومكانة هذا الشهر في نفوسنا، ما يمكنهم من فهم المنظومة المجتمعية وأصولها وطرق تعامل العائلات في هذا الشهر، الذي يجمعنا على مائدة واحدة.

وفي ختام الاحتفالية كرمت مريم عثمان مجموعة من شركاء المركز الاستراتيجيين، تقديراً لجهودهم الداعمة لأصحاب الهمم.

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