شما بنت محمد تروي للأطفال أهمية المعرفة والقراءة

المصدر: العين ــ جميلة إسماعيل

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شاركت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، الأطفال فرحهم واحتفالهم بيوم الطفل الإماراتي، حيث جاءت مشاركتها لهم من خلال الفعاليات التي نظمت في مقر مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي وجمعية الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل بمنطقة المويجعي.

كما تبادلت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد مع الأطفال حديثاً شيقاً حول القراءة وأهميتها في حياتهم، وذلك تزامناً أيضاً مع شهر القراءة الوطني وما يحدثه من زخم في عالم المعرفة والقراءة. وقالت مخاطبة الأطفال: «تجعلنا القراءة يا أبنائي نتطور وعقلنا ينمو بسرعة ونصبح قادرين على تحقيق أحلامنا». وأضافت: «تزامن الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي مع شهر القراءة، وهذا في حد ذاته أضاف قيمة كبيرة للاحتفالين معاً، حيث تحرص قيادتنا الرشيدة على تنمية الطفل الإماراتي على القراءة وبناء الوعي، الأمر الذي يدعم الأعمال التي نقوم بها في مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية».

وأضافت: «حرصتُ اليوم أن أكون بصحبة أطفال الإمارات، أحتفل بهم ومعهم، وأشاركهم جزءاً من رحلتهم العلمية في طريق الوعي وبناء العقل الإبداعي، ودعم تطلعات أطفالنا في المعرفة، والوصول إلى المعارف التي تساهم في تنشئتهم؛ من أجل مستقبل وطننا الغالي دولة الإمارات».

وتابعت: «نحن أمام واجب وطني، وعلى كل مواطن إماراتي أن يدعم بناء الوعي والعقل للطفل الإماراتي، وقد يأتي هذا الدعم بصورة فردية من خلال حرص الأسرة على دعم ديمومة القراءة وتعزيز علاقة الطفل بالكتاب، وقد يأتي بصورة مجتمعية من خلال المؤسسات التعليمية والثقافية العاملة في مجال الطفل والثقافة، حتى نتمكن من بناء أجيال للمستقبل قادرة على تحقيق تطلعات المجتمع الإماراتي وقيادتنا الرشيدة في ريادة دولة الإمارات في العلوم والتكنولوجيا والفكر والقيم الإنسانية».

ورش تفاعلية

وشاركت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد مجموعة أخرى من الأطفال ورشة عن الاستدامة والمحافظة على البيئة، وتحدثت معهم حول أهمية الحفاظ على البيئة من أجل المستقبل، ومن أجل الحفاظ على صحة الإنسان، وكيف أننا نحافظ على بيئتنا من خلال سلوكياتنا البيئية المستدامة، ومن خلال الحرص على تقليل النفايات بأكبر قدر ممكن، وأكدت أهمية إعادة التدوير ودوره في الحفاظ على البيئة في دولة الإمارات.

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