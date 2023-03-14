150 خبيراً يناقشون المنظومة العالمية للوقاية من الإشعاع

المصدر: أبوظبي- البيان

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يجتمع الخبراء الوطنيون والدوليون، لمناقشة أحدث ما توصلت إليه المنظومة الدولية للوقاية من الإشعاع، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالقطاع النووي والبيئة والطب البيطري والفضاء وتقديم توصيات لتحسين حماية الناس والنظم البيئية.

وتعد هذه الفعالية هي الثانية، التي تنظمها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية واللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع في الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13 إلى 16 مارس 2023 في أبوظبي.

ويشارك في الحدث أكثر من 150 مشاركاً وطنياً ودولياً يمثلون جهات متخصصة في الوقاية من الإشعاع، بما في ذلك أكثر من 20 متحدثاً من 15 دولة.

منصة مهمة

وأعرب كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات عن سعادته باستضافة النسخة الثانية من أسبوع الوقاية من الإشعاع، بالتعاون مع اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع، مشيراً إلى أن أسبوع الإمارات للوقاية من الإشعاع منصة مهمة، يلتقي فيها خبراء وطنيون ودوليون، لمناقشة الوضع الراهن والتحديات، التي تواجه القطاع واقتراح حلول لتعزيز المنظومة الدولية للوقاية من الإشعاع.

وأشاد كريستوفر كليمنت، السكرتير العلمي والرئيس التنفيذي للجنة الدولية للوقاية من الإشعاع، بالتعاون الطويل الأمد مع الهيئة، من خلال المشاركة في تنظيم النسخة الثانية من أسبوع الوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات، والذي يقام خلال الذكرى العاشرة من عقد الندوة الدولية حول نظام الوقاية من الإشعاع، التي عقدت في أبوظبي في عام 2013، وبعد خمس سنوات من أول نسخة «أسبوع الوقاية من الإشعاع»، والذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع وبين الهيئة.

وأوضح أنها فرصة ممتازة وفي الوقت المناسب لمناقشة الجهود الدولية الحالية لتحسين الوقاية الإشعاعية في جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص للاستماع إلى آراء الخبراء في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، بشأن العمل المطلوب، لضمان حماية المرضى والعاملين والأفراد والجمهور والبيئة.

توصيات عامة

ويخصص الحدث، الذي يستمر أربعة أيام، لمناقشة موضوعات محددة، الأول لمناقشة «الوقاية من الإشعاع ومحطة الطاقة النووية»، حيث سيعرض الخبراء الإنجازات التي تحققت أثناء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية، بالإضافة إلى توضيح خطط الطاقة النووية في دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية والصين، والثاني لمناقشة «مراجعة منظومة الوقاية من الإشعاع للجنة الدولية، وتهدف التوصيات العامة للجنة الدولية للوقاية من الإشعاع، والتي صدرت في عام 2007، إلى حماية الناس والبيئة من الآثار الضارة للإشعاع.

ويعقد اليوم الثالث تحت عنوان: «الوقاية من الإشعاع والطب البيطري لمناقشة العديد من الموضوعات الجديدة، التي تطرحها اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع: إطار الحماية العامة للنباتات والحيوانات والنظم البيئية، وحماية المريض البيطري، والأسس الأخلاقية لمنظومة الوقاية من الإشعاع».

ويقدم اليوم الرابع، الذي يحمل عنوان «الوقاية من الإشعاع والفضاء»، مدى تعقيد مجالات الإشعاع وحسابات الجرعات في الفضاء، وهو جانب رائع لاستكشاف الإنسان للفضاء الخارجي، كما ستعرض وكالة ناسا للفضاء ووكالة الفضاء الإماراتية برامجهما الفضائية.

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