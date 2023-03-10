4 مليارات دولار من الواقع الافتراضي والمعزز إلى اقتصاد الإمارات 2030

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أظهر تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2023»، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل خلال مشاركتها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 التي أقيمت مؤخراً في دبي، أن قيمة سوق الواقع المعزز والواقع الافتراضي بلغت 15 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن تصل هذه القيمة إلى 454 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل سنوي مركب يبلغ %40.7، وفي دولة الإمارات من المخطط أن يضيف الواقع الافتراضي والواقع المعزز 4 مليارات دولار إلى اقتصاد الدولة بحلول عام 2030.

جوهر

وأشار التقرير إلى أن الصور الرمزية تعد جوهر الواقع المعزز والواقع الافتراضي وجزءاً لا يتجزأ من الواقع الرقمي، لا سيما فيما يتعلق بمجال الألعاب الإلكترونية، حيث يوجد حوالي 3 مليارات مستخدم لها حول العالم، وارتفعت إيراداته بنسبة 32% بين عامي 2019 و2021، وتشير التقديرات إلى أنها سترتفع بمعدل سنوي مركب يتجاوز 8 % حتى عام 2026، ما سيؤدي إلى زيادة قيمة هذه الصناعة لتصل إلى 321 مليار دولار.

نمو

وأوضح التقرير أن العالم الرقمي يشهد نمواً متزايداً وهو زاد من استخدام الصور الرمزية «الافتار» للتنقل بحرية في العالم الرقمي، حيث يترك كل تفاعل لكل صورة رمزية في هذه البيئة الافتراضية سلسلة من نقاط البيانات التي تنتج عنها، إذ تشير التقديرات إلى أن جلسة واحدة في الواقع الافتراضي تبلغ مدتها 20 دقيقة بإمكانها أن تولد ما يصل إلى مليوني نقطة بيانات حول لغة جسد الفرد، وربما تكشف عن أي اضطرابات في صحته العقلية أو البدنية.

وبين التقرير أن ربط هذه البيانات بالبيانات المالية أو بيانات التواصل أو الاتصال التي يتم جمعها في العوالم الرقمية، يجعل الصورة الرمزية هدفاً رئيسياً للهجمات الإلكترونية، وكلما زاد استخدام الصور الرمزية زاد تعرضها لخطر الاحتيال والتزوير، بل وسرقة الهوية الكاملة للصور الرمزية وهي عملية تعرف باسم السطو الإلكتروني.

حماية

وأوضح التقرير أن الصور الرمزية تمثل الأفراد في العالم الافتراضي، لذلك ستشكل حمايتها من الضرر وحماية الآخرين منها، حاجة ملحة في المستقبل، لا سيما في العالم الرقمي، حيث لا يدرك بعض الأفراد أثر الأضرار التي قد يتعرضون لها أو يتسببون فيها في هذا العالم نتيجة لعدم حدوث أذى بدني في الوقاع، إلى جانب أن الصور الرمزية قد تصبح نفسها شخصيات قانونية منفصلة ومستقلة يمكن التحكم بها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

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