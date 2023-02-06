القمة العالمية للحكومات تستضيف النسخة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة

المصدر: وام

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تستضيف القمة العالمية للحكومات 2023، التي تعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، النسخة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة؛ بمشاركة وزراء الشباب العربي وقادة مؤسسات العمل الشبابي في المنطقة الذين يبحثون مع مجموعات شبابية عربية من مختلف التخصصات، القضايا والفرص التي تهم الشباب.

وتركز هذه الدورة على علاقة الشباب بالهوية واللغة العربية ونظرة الشباب العربي إلى العالم وانطباعات العالم عنه، والسردية التي تقدمها المنطقة العربية لتعزيز صورة الشباب العربي وتقديم انطباعات إيجابية صحيحة عن البلاد العربية وكفاءاتها ومواهبها الشبابية ورؤاها المستقبلية الطموحة وحرصها على تحويل التحديات إلى فرص.

تبادل الأفكار

ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة في ظل انعقاده كأولى الفعاليات الإقليمية مع إعلان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العام الجاري 2023 " عام الشباب العربي "، لتشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية الهادفة، وتبادل الأفكار والخبرات مع الحكومات العربية، فضلا عن معرفة واقع الشباب العربي، وأهم التوجهات المستقبلية حول سلوكياته وتطلعاته ورؤيته.

وينعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشاركة وزراء الشباب العرب، ومنهم معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وسعادة أيمن المؤيد، الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بمملكة البحرين، ومعالي محمد النابلسي، وزير الشباب في الأردن، ومعالي محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، وسعادة السيدة روان توفيقي، وزيرة شؤون الشباب والرياضة في البحرين، ومعالي الأستاذة هزار عبد الرسول عجب، وزيرة الشباب والرياضة في السودان، ومعالي محمد أسلم اسويدات، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، ومعالي عبد الرزاق سبقاق، وزير الشباب والرياضة في الجزائر، ومعالي أحمد محمد حسين قاسم، وزير الشباب والرياضة في العراق، ومعالي كمال دقيش، وزير الشباب والرياضة في تونس، ومعالي المهندس أسامة السعداوي، وزير الريادة والتمكين في فلسطين، ومعالي هيبو مؤمن عسوي، وزيرة الشباب والثقافة في جيبوتي، ومعالي الدكتور جورج كلاس، وزير الشباب والرياضة في لبنان، ومعالي محمد بري محمود، وزير الشباب والرياضة في الصومال، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي رائدة الشباب في مؤتمر المناخ "كوب28 ".

كما يشهد الاجتماع العربي للقيادات الشابة مشاركة معالي بدر القاضي، نائب وزير الرياضة السعودي، وسعادة المهندس بدر الكحيل الأمين العام لمؤسسة مسك، وسعادة الدكتور بدر البدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك من المملكة العربية السعودية، وسعادة زيد السلماني المدير التنفيذي لمركز الشباب في سلطنة عمان، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومشعل السبيعي نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة العامة للشباب، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بجمهورية مصر العربية، والمهندس زيد السلماني، المدير التنفيذي لمركز الشباب في سلطنة عُمان، وسناء الشوا، معاون وزير الثقافة من الجمهورية العربية السورية، وزهرية سيد أحمد، الأمينة العامة لوزارة الشباب بجمهورية جزر القمر، والبروفيسورة هنادا طه مديرة مركز زاي لبحوث تعليم اللغة العربية من دولة الإمارات.

وتشهد هذه الدورة انعقاد حلقة وزارية شبابية مفتوحة تضم عدداً من وزراء الشباب العرب مع نخبة من الشباب العربي من مختلف المجالات والتخصصات، يسبقها عرض لنتائج اللقاءات التمهيدية التي سبقت تنظيم الاجتماع، ورصدت آراء 1,000 شاب وشابة من الوطن العربي حول المحاور التي تطرحها نقاشات الاجتماع العربي للقيادات الشابة وحلقته الوزارية في دورته الثانية.

شما المزروعي: لا يمكن الحديث عن المستقبل دون إشراك الشباب

وفي هذا الإطار قالت معالي شما المزروعي: " نجاح النسخة التأسيسية للاجتماع العربي للقيادات الشابة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022 وفي ختام فعالية إكسبو العالمية التي استضافتها دولة الإمارات العام الماضي أثمر بتأسيس فريق عمل عربي مشترك معني بالاستثمار في طاقات الشباب وتوجيهها نحو مسارات التنمية المتعددة".

وأضافت معاليها: "في هذه النسخة من الاجتماع العربي للقيادات الشابة نضع ملفاً مهماً على طاولة النقاش والتحليل، وهو هوية الشباب العربي وصورته في العالم، من خلال نظرته إلى نفسه ونظرة العالم له، وبحث سبل تمكينه من تفعيل فرصه وتعزيز ارتباطه بلغته العربية في شخصيته ونتاجه المعرفي والمهني، وذلك بموازاة العمل معاً على تجديد السردية الإيجابية عن القدرات والإمكانات الشبابية الواعدة وتغذية الأمل في نفوس الشباب".

وقالت: "نبني على مكتسبات الدورة السابقة، وسيكون لدينا دوماً أفكار وتوصيات جديدة للاستفادة منها في تحقيق الأثر الأفضل والتأثير الأمثل لمبادرات العمل الشبابي المحلية والمشتركة في منطقتنا. ونتطلع إلى نتائج نوعية للدورة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة هذا العام."

وأضافت معاليها وبصفتها رائدة الشباب في مؤتمر المناخ "كوب28": "سنعمل مع كافة الشركاء في الدول العربية من وزارات شباب ومؤسسات لتعزيز مشاركة الشباب العربي في المؤتمر وإيصال صوتهم وزيادة وعيهم في ملف التغير المناخي بما يدعم طموحاتهم للعب دور قيادي ومؤثر في المنطقة والعالم".

فعاليات نوعية

ويتخلل الاجتماع عروض تقديمية شاملة من مؤسسات عربية متخصصة بالعمل الشبابي من كلٍ من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية وعدد من الدول العربية.

ويشهد الاجتماع عرض تجربة مجالس الشباب في دولة الإمارات بحضور نخبة من القادة وأعضاء مجالس الشباب بكل أنواعها منذ تأسيس المنظومة إلى يومه، مع إبراز مختلف قصص النجاح، والآفاق المتاحة لمشاركة نموذج مجالس الشباب الناجح مع مختلف الدول العربية لتطوير مشاركة الشباب في تنمية مجتمعاتهم.

ويحفل الاجتماع بكلمات رئيسية ملهمة ومحفزة عن الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال العمل الشبابي العربي من جهة والخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي يتم العمل عليها بالتعاون مع كافة الجهات لتصميم مستقبل واعد للشباب العربي بمشاركة فاعلة منه في كل المراحل.

وستكون هناك عروض ثقافية وفعاليات فنية مرتبطة بالهوية واللغة العربية خلال المؤتمر الذي يتيح للمشاركين فيه حضور فعاليات القمة العالمية للحكومات وما تتخللها من فعاليات وأنشطة وحوارات ولقاءات مع رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية.

ويناقش الاجتماع بجلساته المنوّعة كيفية التواصل مع الشباب وتحدث لغته لتقديم روايته لواقعه ورؤيته لغد أفضل، مع تسليط الضوء على علاقة الشباب بلغتهم وأهمية ارتباطهم بها واعتزازهم بهويتهم الوطنية المنفتحة على العالم والشريكة في أهداف التنمية نحو عالم أفضل.

وسيشارك الاجتماع العربي للقيادات الشابة مع الحضور والإعلام نتائج دراسات نوعية متعلقة بواقع وتطلعات ومستقبل الشباب، إلى جانب مخرجات أبحاث واستطلاعات رأي متخصصة قام بها مركز الشباب العربي، إلى جانب أدلة العمل الشبابي العربي وأدلة المراكز والمبادرات الشبابية في الوطن العربي.

دورة تبني على مكتسبات أخرى

وتشكل هذه الدورة الثانية استمراراً للنجاح الذي حققته النسخة التأسيسية للاجتماع العربي للقيادات الشابة الذي نظمه مركز الشباب العربي عام 2022 بحضور أكثر من 100 من ممثلي قيادات الشباب العربي في 22 دولة عربية، وبمشاركة 15 من وزراء الشباب العرب ونحو 30 من رؤساء مؤسسات تمكين الشباب في الدول العربية، والذي شارك أيضاً مع الجمهور دراسات وتقارير وأدلة عمل نوعية عن الشباب العربي وراهنه وتطلعاته وفرصه، ومنها "أفضل السياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية"، و"أبرز تحديات العمل الشبابي في العالم العربي"، و"الدليل الشامل للمبادرات والمراكز الشبابية في العالم العربي".

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