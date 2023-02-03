«بيئة أبوظبي» تراقب انبعاثات ملوثات الهواء من عوادم المركبات

المصدر: أبوظبي - وام

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تبدأ هيئة البيئة - أبوظبي في قياس انبعاثات المركبات عن بُعد على طرق أبوظبي باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة التي تُستخدم للمرة الأولى في المنطقة بالشراكة مع شركة إيرث إنتليجنس للاستشارات البيئية «4EI» وشركة هيجر لتقنيات البيئة والغلاف الجوي «هيت» (HEAT) ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

وستقوم الهيئة باستخدام تكنولوجيا متطورة لقياس الانبعاثات الناتجة عن عوادم المركبات والتي طورتها شركة هيجر لتقنيات البيئة والغلاف الجوي (HEAT)، والحاصلة على براءة اختراع من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وتقنية كشف الانبعاثات والإبلاغ عنها «EDAR»، التي تقيس الانبعاثات على الطرقات باستخدام أجهزة الكشف الآنية القائمة على الليزر.

وسيتم قياس الانبعاثات من المركبات لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك في ستة مواقع مختلفة في إمارة أبوظبي.

ومن خلال هذه التقنية ستكون الهيئة قادرة على قياس الانبعاثات المنبعثة من عوادم المركبات المتحركة بدقة وفي الوقت الفعلي، كما يمكن تحديد رقم لوحة ترخيص السيارة والذي يستخدم فقط للحصول على المعلومات الفنية للمركبة مثل العلامة التجارية والطراز ونوع الوقود ومعيار الانبعاث ووزن السيارة ولن يتم استخدام أي بيانات شخصية في هذه الدراسة.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «تتمثل مهمتنا الأساسية في الهيئة تعزيز صحة البيئة للمساهمة في توفير حياة أفضل لسكان إمارة أبوظبي وأن تكون جودة الهواء لدينا مطابقة لأعلى المعايير، ويُعد هذا المشروع خطوة رئيسية في الاتجاه الصحيح بالنسبة لنا للمساهمة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي لتكون أبوظبي الأكثر ملاءمة للعيش في العالم».

وقال ديفيد كريتشلي الرئيس التنفيذي لشركة «4EI»: تلتزم شركة 4EI باستخدام خدمات الاستشعار عن بعد لحماية كوكب الأرض وتحسين رفاهية الإنسان، وهذا مثال على أهمية تكامل المبادرات الحكومية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز المعرفة وتحسين وحماية بيئتنا.

وقالت يولا هيجر مدير شركة «HEAT»: يُعد هذا المشروع المشترك ذا أهمية بالغة في سعى أبوظبي لتحقيق إنجاز جديد في مجال حماية البيئة وعلينا أن نعمل معاً لتحقيق الاستدامة، فمع تضافر جهود القطاعين العام والخاص سنتمكن من تحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات المركبات التي تلوث البيئة.

من جانبه قال المهندس فيصل علي الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: يقدم شركاؤنا دعمهم الكامل لهذا المشروع الجديد والمهم والذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة .

معالجة

ستتمكن هيئة البيئة - أبوظبي من خلال هذه التقنية المتطورة من معالجة البيانات التي تم جمعها بطريقة أتوماتيكية والتنسيق مع الجهات المعنية لمطابقة معلومات وبيانات الاستشعار عن بعد مع تلك الموجودة في قواعد بيانات تسجيل المركبات في الإمارة، وسيتم خلال فترة الدراسة توفير تحاليل مفصلة للبيانات التي سيتم جمعها (مثل الانبعاثات بالكيلومترات المقطوعة ونوع السيارة وسنة الطراز والحمولة وغيرها) مما سيسهم في وضع توصيات للحد من آثار تلوث الهواء الناجم عن المركبات.

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