استعراض تطور المنظومة الصحية بدبي مع مؤسسات دولية

المصدر: دبي - البيان

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أكد عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الهيئة منفتحة على مستجدات الساحة الصحية والتجارب الدولية الناجحة والرائدة، وأنها تولي توثيق وتعزيز شراكتها بالمؤسسات العالمية المتخصصة جل اهتمامها، حرصاً منها على تبادل الخبرات ونقل المعرفة واستعراض تجربة تطور المنظومة الصحية في دبي وما حققته من طفرات متواصلة.

جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات المفتوحة التي أجراها الكتبي ضمن مشاركة الهيئة في «معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023» المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، والتي استهلت بمباحثات مع دلرل كاليري، وزير الدولة لترويج التجارة والتحول الرقمي في جمهورية أيرلندا، والوفد المرافق له، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة.

تطور

واستعرض الكتبي خلال اللقاء حجم التطور السريع الذي تشهده دبي على صعيد أنظمة الرعاية الصحية والحلول الذكية، وتفوق دبي اللافت في هذا الجانب، ونجاح الهيئة في تحقيق التوظيف الأمثل لأفضل التقنيات الطبية وأحدثها، وفي مقدمتها منصة تبادل المعلومات الصحية «نابض»، وغيرها من المشروعات الطموحة.

من جانبه أشار دلرل كاليري إلى التقدم الكبير الذي حققته مدينة دبي في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة والقطاع الصحي، الذي يشهد تطوراً نوعياً واستثنائياً في جميع أنظمته.

والتقى الكتبي إي كي كيم، المدير التنفيذي للقطاع الصحي في شركة «سامسونغ» الكورية، والوفد المرافق له، وأكد عمق العلاقات بين الإمارات وكوريا الجنوبية بشكل عام، وما يمكن أن يتم تأسيسه في هذا الإطار بين هيئة الصحة بدبي والقطاع الصحي لشركة سامسونغ.

مكانة

كما التقى الكتبي وفداً رسمياً من كندا يضم مجموعة من المؤسسات والشركات الصحية الكندية برئاسة جان فيليب لينتو، القنصل العام الكندي في الدولة.

مبادرة

من جهة أخرى، أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي المقام في مركز دبي التجاري العالمي، مبادرة «دبي في يوم واحد»، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في «تجربة دبي الصحية» بهدف تنشيط حركة السياحة الصحية وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة بوصفها وجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء.

تتضمن المبادرة، التي تستهدف أسواق الخليج العربي والقارة الأفريقية، حزمة من باقات الفحوصات الطبية المتنوعة التي تقدمها المنشآت الصحية الرائدة في دبي، وضمن إجراءات سهلة وسريعة في عملية الحجز وإجراء الفحوصات الطبية في غضون 6 ساعات كحد أقصى، وبأسعار تنافسية مقارنة مع الأسعار التي تقدمها أفضل وجهات السياحة العلاجية.

وأكد الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، أهمية هذه المبادرة التي تأتي ضمن الخطط والجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتعزيز مكانة دبي وجهة رائدة للسياحة الصحية، والتعريف بالإمكانات المتطورة التي يتمتع بها النظام الصحي في الإمارة.

من جانبه، أوضح محمد المهيري، مدير إدارة السياحة الصحية بهيئة الصحة بدبي، أن المبادرة تتضمن 3 باقات؛ الأساسية والتنفيذية والشاملة، حيث تشتمل كل باقة منها على حزمة من الفحوصات الطبية المتنوعة التي تظهر نتائجها وفق هذه المبادرة خلال 24 إلى 48 ساعة.

التوسع بخدمة إصدار شهادة المواليد والوفيات في مستشفيات «الخاص»



أعلنت هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها بفعاليات «معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023» عن التوسع في تقديم خدمة إصدار شهادة المواليد والوفيات بمستشفيات القطاع الخاص في دبي، لتشمل جميع المستشفيات بحلول نهاية العام الجاري 2023.

جهود

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها بهذا الحدث العالمي جهودها المستمرة لتطوير نظام إصدار شهادات المواليد والوفيات وفق أحدث التقنيات التي تسهل على المتعاملين الحصول على الخدمة في الوقت المناسب.

وأوضح الدكتور رمضان البلوشي، مستشار المدير العام ومدير إدارة حماية الصحة العامة بالإنابة بهيئة الصحة بدبي، الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة للتوسع في نطاق الخدمة ومنح مستشفيات القطاع الخاص دورها في تقديم الخدمة وفق المعايير المعتمدة لتمكين المتعاملين من الوصول إليها بكل سهولة ويسر، والاستفادة من أنظمة الربط الرقمية المتوفرة في القطاع الصحي الحكومي والخاص.

جودة

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحسين رحلة المتعاملين ورفع مستوى جودة الخدمة مع مراعاة السرعة والدقة وتعدد أماكن توفير الخدمة بين المستشفيات الحكومية والخاصة في دبي، وتنويع وسائل الحصول على الخدمة من خلال المنشأة الصحية أو التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، إضافة إلى إتاحة الخيارات المتعددة أمام المتعاملين للحصول على الخدمة من أي مكان وفي أي وقت.

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