مسؤولون في دبي: حمدان ومكتوم بن محمد.. ريادة وتميز وإنجاز

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسؤولون في دبي، أن مسيرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، خلال السنوات الماضية حافلة بالعطاء والريادة والتميز والإنجاز.

حيث إن سموهما جناحا التطوير الحكومي المستمر في الإمارة، لتوفير أفضل بيئة اقتصادية وأفضل حياة لمواطنينا في العالم.

وتقدموا بخالص التهاني بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في إمارة دبي، وتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائباً لحاكم دبي.

تبريكات

وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «شكّل التكليف الحكيم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بتولي ولاية العهد في إمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بتولي منصب نائب حاكم دبي، ركيزة في ترسيخ المسار التنموي البعيد الأمد لدبي، نظراً لما لسموّهما من إسهامات رائدة في مجالات الإدارة والقيادة والقدرة على استشراف المستقبل وخلق الفرص النوعية للريادة الحكومية للوصول بإمارة دبي إلى مراكز قيادية عالمياً.

وأضاف البسطي: «بفضل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تنظر دبي نحو الغد بعيون تستشرف المستقبل، وتعزز دبي التقدم في مسارها التنموي بثقة وإلهام، وتواصل مسيرة الريادة والبناء التي تتصدر معها مؤشرات التنافسية العالمية عبر نشر ثقافة التميز والريادة والاستجابة اليوم لمتطلبات صنع مستقبل مشرق».

وأكد معاليه: «لقد نهل سموهما من معين لا ينضب، عنوانه مدرسة محمد بن راشد آل مكتوم، الوالد والقائد، والذي غرس فيهما قيم العطاء والطيبة والتواضع والابتكار فملكا محبة جميع الناس، وأصبحا قدوة للأجيال الجديدة».

وقال معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: «نتقدم في القيادة العامة لشرطة دبي بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في إمارة دبي، وتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائباً لحاكم دبي، وذلك بموجب المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، في الأول من فبراير من العام 2008».

وأضاف: «إن قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لفرق العمل الحكومي، والإشراف والمتابعة لتنفيذ كافة الخطط الاستراتيجية الشاملة، وتحقيق أعلى المؤشرات في مختلف القطاعات، عزز من ترسيخ ثقافة التميز في الإمارة، عبر ممارسات مستدامة تضمن استمرارية النهج في تقديم خدمات استثنائية للمواطنين والمقيمين والزوار، بما ينعكس على ريادة الوطن وسمعته الدولية على صعيد الأمن والتجارة والأعمال والسياحة والخدمات».

وتابع: «إن جهود سموهما وحرصهما على تنفيذ التوجيهات السديدة وتحقيق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ساهمت في قيادة الإمارة نحو مستقبل مُشرق مُزدهر، يضع جودة حياة الأفراد وسعادتهم وأمنهم وأمانهم أولوية في مسيرة التميز والنجاح والريادة.. نُهنئ أنفسنا وكل أفراد المجتمع بمناسبة مرور 15 عاماً على تولي سموهما لمهامهما، داعين الله عز وجل، أن يسدد خطاهما في ظل قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وضمن مسيرة عامرة بالنجاحات والإنجازات في مختلف القطاعات الحيوية».

ريادة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في الذكرى الخامسة عشرة لتكليف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ولاية العهد في إمارة دبي، وتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائباً لحاكم دبي، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سموهما، وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بهذه المناسبة الوطنية التي نستعيد فيها أبرز محطات مسيرة استشراف المستقبل وتطور العمل الحكومي في إمارة دبي، التي دعمها سموهما.

انطلاقاً من القيم السامية والنهج القيادي والرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لإمارة دبي، وبناء دبي المستقبل التي لا ترضى سوى بالمركز الأول، وترسيخ مكانتها بوصفها أنموذجاً فريداً في الريادة والتميز، ونبراساً ملهماً في سرعة النمو والإنجاز والازدهار، مما خولها قطع أشواط كبيرة في رحلتها نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للأجيال الحالية والقادمة».

وأضاف: «نسأل الله عز وجل دوام الصحة والسداد والتوفيق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، ونشكره سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من قيادة لا تدّخر جهداً في سبيل رفعة الوطن».

رؤية

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «حققت إمارة دبي على مدار الأعوام السابقة العديد من الإنجازات والنقلات النوعية في تاريخها، ترجمةً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي كان أحد الأركان الأساسية لتنفيذها، تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في إمارة دبي، وتعيين سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً لحاكم دبي.

حيث رسّخ سموّهما على مدى الـ 15 عاماً من النجاح القيم التي تشرّباها من مدرسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الإنسانية والإدارة والقيادة والطموح اللامحدود، وكرّسا جهودهما لبناء منظومة ريادية متكاملة، في الأداء والعمل الحكومي بروح الفريق، والمتابعة المستمرة والدقيقة في جميع المجالات، في سبيل الاستمرار بتحقيق الإنجازات التي تعزز ريادة ومكانة إمارة دبي العالمية، كنموذج للمدن سريعة النمو والتقدم، بل والمُحافظة على هذا النهج».

نهج

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «نشهد اليوم الذكرى الخامسة عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في دبي، وتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً لحاكم دبي.

حيث تمكّن سموّهما على مدار هذه السنوات من تكريس كافة جهود فرق العمل في دبي عبر مختلف الميادين والقطاعات لتسير على النهج الحكيم الذي وجّه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقد أثبت سموّهما مسؤوليّة كبيرة وكفاءة فريدة في قيادة خطط التنمية المستدامة وتنفيذ المبادرات والأجندة والمشروعات المتنوعة، واستلهام الرؤية الثاقبة التي عزّزت من مكانة الإمارة العالميّة على صعيد مختلف المؤشرات خلال السنوات الماضية.. إن سموّهما قدوة لشباب الوطن ولنا جميعاً في التميّز والقيادة واستشراف المستقبل وتحقيق النقلات النوعيّة، على نهج والدهما الحكيم».

منظومة

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في دبي، وتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً لحاكم دبي:

«إن منظومة حكومة دبي التي تمثل نموذجاً عالميّاً في نجاح الأهداف التنموية واستراتيجيات التطوير، واستشراف المستقبل الذي يرسم مسارات الريادة ومفاهيم التميز في العمل الحكومي، تؤكد جميعها الرؤية الثاقبة للقائد المُلِهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في اختيار سموهما للنهوض بالمسؤولية التي حملاها بعزائم الشباب الطامحين إلى بناء وطنهم بالتخطيط المدروس، والمتابعة الحثيثة لكل فرق العمل في مختلف مواقع وقطاعات التنمية بالإمارة».

نموذج

وأشادت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بمجموعة الإنجازات الخلاقة والمبادرات الناجحة التي حققها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وساهمت في رفع اسم دبي عالمياً، مؤكدة أن سموهما يشكلان مثالاً للمبادرة وحب الوطن.

وقالت: «يمثل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وأخوه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نموذجاً مشرفاً في القيادة والعطاء والتنمية، ويعملان معاً لتحقيق آمال دبي وطموحاتها نحو الريادة العالمية، وهو ما يؤكد قدرتهما على ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى جعل دبي مركزاً اقتصادياً وثقافياً وإنسانياً عالمياً».

مؤكدة أن مجموعة المبادرات والخطط الاستراتيجية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وشقيقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعكس مدى اهتمامهما بالإنسان بوصفه الثروة الحقيقية للتطور، إلى جانب القطاعات الأخرى التي تدفع بمسيرة دبي التنموية والاقتصادية والثقافية نحو الأمام.

مستقبل

وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات»: «في ذكرى تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في إمارة دبي، تقف الإنجازات التي حققها سموه شاهداً على رؤيته المستقبلية الثاقبة التي تتجلى في النقلات النوعية التي شهدتها دبي..

ولطالما رسمت سياسات ومبادرات سموه خارطة الطريق لنجاحات دبي المبهرة، لتصبح في مصافِ أكثر المدن تطوراً وازدهاراً في العالم.. وفي هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، نستذكر بكل فخر ما حققته حكومة دبي من إنجازات مشهودة في ظل توجيهات سموه، من خلال توليه رئاسة المجلس التنفيذي للإمارة، وإشراف سموه على تحسين الأداء الحكومي، ودوره الفاعل في المجالات الاقتصادية والتنموية، ورؤيته لتوفير بيئة العمل المشجعة والمحفزة على الإبداع والابتكار».

مسؤولية

وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة على تولّي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في إمارة دبي، والذي يصادف الأول من فبراير من كل عام: «إنّ الثقة الكبيرة التي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من خلال تسخير طاقات شابة لتحمّل المسؤولية الوطنية لإمارة دبي.

وذلك باختياره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لولاية عهد إمارة دبي، لهو فخر واعتزاز يشعر به المواطن والمقيم على أرضها، فمنذ تولّيه العهد أخذ على عاتقه مسؤولية تحقيق الرسالة السامية في دعم استراتيجية حكومة الإمارات من خلال تمكين وتطوير الكوادر الشبابية وإحداث نقلة نوعية للارتقاء في كافة الخدمات الحكومية المقدمة لتصل إلى الصدارة دائماً».

وأضاف: «باعتبار أن الرقم واحد هو النهج الذي نسعى للوصول إليه في كافة المجالات، فسعي سموّه مستمر للارتقاء في مجال التنمية والاستثمار بالطاقات الشبابية، وتعزيز العنصر الإماراتي لتطوير منظومة العمل الحكومي، باعتباره قائد فريق العمل الحكومي في إمارة دبي، ونحن بدورنا ندعم رؤية سمو القادة في مسيرتهم، ونسعى للعمل بروح الفريق الواحد لجعل دبي نموذجاً للعمل الحكومي المتميز وجعلها مثالاً يحتذى به وتمكين الطاقات الإماراتية الشابّة في ميدان العمل الحكومي».

قفزات

وقال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: «منذ تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في دبي قبل 15 عاماً، حققت الإمارة قفزات تنموية نوعية، رسخّت خلالها ريادتها في مختلف المجالات والميادين، لتصبح نموذجاً يحتذى به في سرعة النمو وكفاءة الإنجاز.

وما حققه سموه يعكس قدراته الإدارية والقيادية الفذة ورؤاه المستقبلية المُستلهمة من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فقد تمّكن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من تولي مسؤولياتٍ ومهام كُبرى، وقيادة تنفيذ مشروعات وبرامج تنموية ذات أبعاد استراتيجية، عززت مكانة الإمارة في مصافِ أبرز الوجهات العالمية للزوار والسياح ورواد الأعمال، وأهم حاضنات الابتكار والاستثمار، وأفضل المدن للحياة والعمل».

فخر

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: «في الذكرى الخامسة عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية عهد دبي، نستعرض بفخر واعتزاز إنجازات سموّه ودوره المهم في ترسيخ مكانة دبي كإمارة عصرية متطورة ورائدة على مستوى العالم..

لقد أدى سموه على امتداد مسيرته دوراً ملهماً للشباب الإماراتي والعربي، وكان مثالاً في القيادة والبذل والتفاني والعطاء المتجدد في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التحديث والتطوير الرقمي وبناء المستقبل. وقد تجلى ذلك في العديد من المشاريع الحكومية التطويرية التي كان لها صدى واسع على مستوى العالم».

وأضاف: «إن الشخصية القيادية الفريدة التي يتمتع بها سموه، إلى جانب البعد الإنساني العميق الذي يتحلى به، وحرصه الدائم على التواصل مع المؤسسات ومتابعة الأعمال، هذه السمات معاً تركت بصماتها الواضحة في مسيرة دبي، وهي تؤكد بعد النظر والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في المرسوم الأميري عام 2008، بتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد ولياً للعهد».

وقال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي - مجموعة وصل لإدارة الأصول: «نتشرف برفع أسمى عبارات التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في إمارة دبي، وتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائباً لحاكم دبي».

وأضاف: «إننا في هذه المناسبة البارزة في مسيرة نهضة الإمارة، نستذكر جهودهما الكبيرة وحرصهما المتفاني في دعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث كانا خير سند لسموه في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التي حملت دبي إلى مصاف أرقى المدن العالمية وأكثرها تقدماً ونمواً وسعادة، لتصبح الآن مقصد الباحثين عن الوجهات الآمنة والجذابة للاستثمار والعيش والعمل والزيارة».

مكانة

ويرى ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أن ذكرى تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في دبي، ذكرى جميلة في قلوبنا، نرى سموه يستلهم في كل خطوة من خطواته رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

معززاً عبرها مكانة دبي العالمية، بقيادة شابة تطلعاتها للمستقبل لحكومة إماراتية ناجحة بامتياز، أضحت عبر السنوات الماضية من العمل الجاد مثالاً يحتذى به، متصدرة المؤشرات الحكومية، ملهماً عبر تلك المشاريع التي قام برعايتها فأثمرت بالخير والتطور للإمارة بشكل خاص والدولة على العموم.

واعتبر محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لولاية العهد في إمارة دبي، علامة فارقة في مسيرة التنمية للإمارة، فبفضل جهود ورؤى وتوجيهات سموه، تمكنت إمارة دبي من الوصول إلى مواقع الصدارة العالمية في مختلف المجالات والميادين على مدى 15 عاماً.

مؤشرات

وقالت الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «حينما تنسجم الأقوال مع الأفعال في قاموس ونهج القادة، فحينها نُدرك أنّنا في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

واليوم بمرور الذكرى الخامسة عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في دبي، وتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً لحاكم دبي، نجد أنفسنا أمام نموذج حيّ من نماذج القيادة الشابة التي نهلت من هذه المدرسة، فكانت على قدر عالٍ من الحكمة والمسؤوليّة والطموح في ترجمة المبادرات والتوجيهات السديدة واقعاً على الأرض».

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