مختبر "إنوفييت" لعلوم الحياة و"ويبرو" يفتتحان مختبراً متطوراً لعلم الجينوم في مجمّع دبي للعلوم

المصدر: البيان

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انسجاماً مع جهود ومساعي دبي لدعم منظومة البحث والتطوير لدعم منظومة البحث والتطوير وتبني العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في كافة القطاعات الحيوية، افتتح مختبر "إنوفييت" لعلوم الحياة مختبراً متطوراً لإجراء اختبارات علم الجينوم في مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم.

وسيقدّم المختبر الجديد مجموعة واسعة من الاختبارات الجينية التي من شأنها أن تسهم في دعم رؤية دبي لتحقيق التميّز في قطاع الرعاية الصحية. وقد تعاون المختبر مع شركة "ويبرو" المحدودة، وهي شركة رائدة متخصّصة في مجال الخدمات والاستشارات التكنولوجية، لتطوير تقنيات متاحة بتكلفة معقولة وقائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لتحليل البيانات الجينية.

تمّ الإعلان عن افتتاح المختبر على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 الذي يشارك فيه مجمّع دبي للعلوم بهدف تسليط الضوء على مستقبل التكنولوجيا الصحية. علم الجينوم، أي دراسة الجينات وتكوينها، هو مجال بات يحظى اليوم بأهمية متنامية في علم الأحياء، وذلك نظراً لقدرته على الإسهام في تزويد كلّ مريض بتجربة طبية تلبي احتياجاته بالتحديد. ويقوم هذا العلم على دراسة الخصائص الجينية الشخصية للكشف عن حالات طبية معيّنة، الوقاية منها أو علاجها، بما في ذلك السرطان والأمراض النادرة.

وفي هذه المناسبة، قال مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم: "نحتاج اليوم أكثر من أيّ وقت مضى إلى تعزيز أنشطة البحث والتطوير، نظراً إلى أنّ الطبّ الدقيق هو مستقبل الرعاية الصحية. دبي نجحت بفضل رؤية قيادتها الاستشرافية لتحديات ومتغيرات المستقبل من وضع برنامج شامل للبحث والتطوير بهدف دعم نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي في دبي. تعمل شركات الأدوية والشركات المتخصّصة في علوم الحياة القائمة في مجمّع دبي للعلوم على الارتقاء بقدراتها المرتبطة بالبحث والابتكار بما يسهم في تعزيز فعالية خدمات الرعاية الصحية وقدرتها على تلبية احتياجات كلّ مريض. وسوف تسهم الخدمات التي يقدّمها مختبر "إنوفييت" لعلوم الحياة في دعم وتمكين عملائنا على المستويين المحلي والإقليمي على تقديم خدمات الرعاية الصحية القائمة على البيانات والمتركّزة أولاً وأخيراً حول خدمة المريض".

ومن جانبه، قال سيد حسيني، رئيس مجلس إدارة مختبر "إنوفييت" لعلوم الحياة: "يسرّنا جداً أن نفتتح مختبرنا الأول في مجمّع دبي للعلوم الذي يوفر بيئة أعمال متكاملة ومتخصصة في قطاعات الخدمات الصحية والبحث والتطوير وعلوم الحياة. ونطمح من خلال هذا المختبر إلى الارتقاء بالاختبارات الجينية، باستخدام الجيل الجديد من أدوات التسلسل الجيني المدعومة بتقنيات التحليل الحسابي المتطوّرة وخبرات المتخصّصين في هذا المجال. ونستطيع من خلال مقرّنا الجديد في مجمّع دبي للعلوم الاستفادة من منظومة متكاملة تضمّ نخبة من الشركات المتخصّصة في مجال الرعاية الصحية، والتي تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي من خلال ما تجمعه من بيانات طبية وما تجريه من اختبارات وتجارب علمية قيّمة. ونتطلع إلى الإسهام بدورنا في الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية من خلال إطلاق أحدث مختبراتنا اليوم في مجمّع دبي للعلوم".

وقال أنيس شنشاه، الرئيس التنفيذي لشركة "ويبرو" في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا ويشرّفنا اختيار 'ويبرو' كالشريك الرئيسي لإطلاق وتشغيل المختبر الجديد لدراسة الجينوم. وسوف يسهم هذا المختبر، القائم في مجمّع دبي للعلوم الذي يوفّر بنية تحتية متطورة حاضنة للابتكارات العلمية، في تطوير أحدث التقنيات لحلول علوم الحياة، بما يعزّز منصّات "ويبرو" المرتبطة بعلوم البيانات".

وقال هارميت شوهان، نائب الرئيس الأول ومدير قطاع الهندسة العالمي في "ويبرو": "يسرّني الإعلان عن اختيار مختبر "إنوفييت" لعلوم الحياة لنا لنكون شريك العلوم والتكنولوجيا الرئيسي المسؤول عن تصميم وتنفيذ وتشغيل مختبر الجينوم الجديد. وسوف نحرص على استخدام أحدث ابتكارات العصر في مجال التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتحليلات المتقدمة ومنصّات علم الأحياء الحسابي، والتي تُعدّ من الركائز الأساسية لتحقيق التحوّل الرقمي في مجال أبحاث علوم الحياة".

مفتاح الابتكار في مجال الرعاية الصحية

يشير تقرير سوق الاختبارات الجينية في دولة الإمارات للعام 2022 إلى أنّه من المتوقّع أن تتخطّى مساهمة السوق المحلي للاختبارات الجينية قيمة 440 مليون دولار أميركي بحلول العام 2030.

وبالتعاون مع "ويبرو"، سوف يلبي مختبر "إنوفييت" لعلوم الحياة احتياجات هذا السوق المتنامي، من خلال تقديم خدمات متخصّصة في علم الجينوم، بما في ذلك الجيل الجديد من التسلسل الجيني السريري ومصفوفات الحمض النووي الدقيقة وبيولوجيا الجزيئات وأحدث الحلول في مجال المعلوماتية الحيوية، لتحليل البيانات وتفسيرها.

واستجابةً للطلب العالمي المتزايد على علم الجينوم المتطوّر، تلقّى مختبر "إنوفييت" لعلوم الحياة لغاية اليوم طلبين لاختبار الجينوم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار أميركي. وسيوفّر المختبر في البداية مئة فرصة عمل، مع خطط مستقبلية لمضاعفة حجم القوى العاملة بنسبة 200% بحلول العام 2026.

يأتي افتتاح مختبر "إنوفييت" لعلوم الحياة في مجمّع دبي للعلوم بعد فترة وجيزة من إطلاق برنامج دبي للبحث والتطوير. ويهدف هذا البرنامج، الذي تمّ الإعلان عنه في سبتمبر الماضي، إلى دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية وإيجاد فرص جديدة للنمو، من خلال وضع إطار شامل للبحث والتطوير والابتكار. وفي إطار برنامجها الشامل للابتكارات التكنولوجية في القطاع الصحي، سوف تسهم "ويبرو" من خلال تقنياتها وحلولها المبتكرة في الارتقاء بالأبحاث المرتبطة بالرعاية الصحية في دولة الإمارات.

ومنذ انطلاقته في العام 2005، يوفّر مجمّع دبي للعلوم بيئة أعمال متكاملة تلبي احتياجات الشركات المتخصّصة في قطاعات الخدمات الصحية والبحث والتطوير وعلوم الحياة. وبالإضافة إلى مراكز البحث والتطوير الثلاثة التي تمّ إنشاؤها لهذا الغرض، يقدّم مجمّع دبي للعلوم مجموعة متنوّعة من المساحات القابلة للتأجير والحلول ذات القيمة المضافة التي نجحت في استقطاب أبرز شركات الأدوية والتكنولوجيا الطبية العالمية، والتي تسهم في دعم جهود البحث والتطوير والابتكار في قطاع الرعاية الصحية. ومن شأن مختبر "إنوفييت" لعلوم الحياة أن يسهم بدوره في الارتقاء بمنظومة العلوم المحلية، من خلال توفير خدمات البحث والتطوير والاستشارات القائمة على البيانات.

ويُعدّ مجمّع دبي للعلوم من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

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