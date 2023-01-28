مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تعرف بـ«اضطراب القلق العام»

المصدر: دبي ـ وام

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نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ورشة تفاعلية بعنوان «اضطراب القلق العام بهدف تحقيق حزمة من المخرجات تتضمن معرفة شاملة عن اضطراب القلق العام والأعراض وطريقة التقييم، وتعريف المشاركين بمبادئ العلاج المعرفي السلوكي، واطلاعهم على المهارات والأساليب المتبعة في العلاج مقروناً بالتطبيق العملي .

وذلك في فندق فيرمونت دبي».وأكدت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة أهمية الورشة ودورها المحوري في اطلاع المشاركين على مفهوم ومؤشرات اضطراب القلق العام، الذي يعاني أصحابه توتراً وقلقاً مفرطاً لفترات زمنية طويلة تستثيرها الأحداث اليومية .

فيما يخص العائلة والعمل والمخاوف حول المستقبل، وأثرها السلبي على حياة الأفراد على الصعيد الشخصي والأسري والمجتمعي. وأضافت أن تنظيم الورشة يأتي ترجمة لحرص المؤسسة وإيمانها بضرورة تعزيز قدرات جميع الكوادر الوظيفية المعنية بتأهيل وتمكين الفئات المستهدفة في هذا الشأن.

بالإضافة إلى أهميتها في توفير الأساليب العلاجية المواتية والقادرة على تحقيق نتائج إيجابية، لتجنيب الأشخاص الوقوع في براثن القلق والتوتر وما يصاحب هذه الأعراض من نتائج سلبية على الحياة الأسرية وعلى الإنتاجية في بيئة العمل، فضلاً عن آثارها السيئة على المدى البعيد.

مشاركون

واستعرض المشاركون في الورشة التي امتدت على مدار أربعة أيام متتالية 8 محاور رئيسية تضمنت نبذة عامة عن اضطراب القلق العام، ومقدمة عن العلاج المعرفي السلوكي، ووصف نموذج العلاج المعرفي السلوكي لاضطراب القلق العام، وصياغة حالات المرضى المصابين باضطراب القلق العام بالاعتماد على التصور المعرفي للحالة، ومعرفة المكونات المعرفية لاضطراب القلق العام وكيفية العمل عليها.

كما تضمنت أيضاً تطبيق تقنيات الاسترخاء لمساعدة المرضى الذين يعانون اضطراب القلق العام، وتطبيق تقنيات التعرض المختلفة بما يشمل التعرض الحقيقي والتعرض التخيلي لمساعدة المرضى الذين يعانون اضطراب القلق العام، ومعرفة كيفية تطبيق تقنيات الوقاية من الانتكاسة في اضطراب القلق العام.

واستهدفت الورشة التي حضرها نحو 55 شخصاً، الأخصائيين النفسيين، والاجتماعيين، والأطباء النفسيين العاملين في المراكز الصحية، ودور الإيواء، والشرطة، والمؤسسات الاجتماعية، والمحاكم، والنيابة، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، فيما شارك فيها نخبة من المحاضرين المتخصصين بهذا المجال.

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