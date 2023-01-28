4 مهارات اكتسبها المشاركون في اللقاء الثالث للجوالة والشابات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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تنوعت المهارات التي اكتسبها المشاركون في اللقاء الثالث للجوالة والشابات الذي انطلق تحت شعار «الجوالة وتحديات التغير المناخي»، وركزت على 4 مهارات هي:

إعادة تدوير المخلفات والمنتجات البلاستيكية، والإسعافات الأولية ومهارات إنقاذ الحياة، ومهارات حياة الخلاء والحياة البرية بالإضافة للمهارات والفنون والتقاليد الكشفية التي تميز بها اللقاء، وذلك للمساهمة في بناء شخصياتهم ودعمهم ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع، وإشراكهم في مشروعات تنفيذية تساهم في تحقيق رؤية الدولة في مواجهة تحديات التغير المناخي.

معارف

وأكد محمد ناصر هلال عضو مجلس إدارة مفوضية كشافة الشارقة، أن تنمية مهارات ومعارف الجوالة بصفتهم السواعد الأساسية التي ترتكز عليها الحركة الكشفية في الدولة وإشراك الشباب في البرامج القيادية وبرامج التنمية الذاتية يعزز من قدراتهم القيادية ويجعلهم السواعد التي يقوم عليها بناء الحركة الكشفية في المستقبل، والعمل من خلال رؤية الجمعية ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع، متسلحين بالأدوات التي تعينهم على القيام بالأدوار الموكلة إليهم.

تطوير

وأفاد تامر نادر قائد عام اللقاء، بأن الجوالة والشابات اكتسبوا مهارات الإسعافات الأولية والتعامل مع حالات الإصابات التي قد يواجهونها أثناء تواجدهم في الأنشطة المختلفة، وتم تدريبهم عملياً ونظرياً على أساسيات الإسعافات الأولية وإنقاذ الحياة.

واشتمل البرنامج التدريبي على أهداف الإسعافات الأولية وخطواتها، وأهمية الإجراءات الأولية في حال وقوع حادث، خصوصاً في اللحظات الأولى وكيفية فحص المصاب وتحديد مستوى الوعي لديه ووضعية الإفاقة والإنعاش القلبي للبالغين والأطفال.

وذكر هشام عبدالحليم قائد عشائر جوالة جامعة الشارقة ومنسق الجامعات، أن المهارات والفنون الكشفية كانت جزءاً أساسياً من البرنامج التدريبي للجوالة والشابات المشاركين في اللقاء، بهدف إكسابهم العادات والتقاليد والفنون والمهارات الكشفية وخاصة الفنون المرتبطة بالتخييم والرحلات الخلوية وكيفية حل الشفرات والانتقال من مكان إلى آخر بواسطة البوصلة، وكذلك النيران وأنواعها واستخداماتها.

عالم أفضل

وأفادت هالة سليمان عضو الفريق الوطني لإطار عالم أفضل بأن البرنامج التدريبي الذي أعده الفريق الوطني لإطار عالم أفضل يتضمن التعريف ببرامج إطار عالم أفضل والتحديات التي يتضمنها، حيث إن كل قسم من أقسام عالم أفضل يعتبر كتحد أو مسابقة يحصل من يحققها على الشعار الخاص بها.

تدوير

وأشار إسلام الدرولي قائد عشائر جوالة الجامعة القاسمية ومنسق البرامج في المخيم إلى أن إعادة تدوير مخلفات زجاجات وأنابيب المياه كانت من البرامج الأساسية التي تم تدريب الجوالة والشابات عليها للمساهمة في دعم جهود التنمية المستدامة.

حيث قام الجوالة والشابات بإعداد صناديق للقمامة بواسطة زجاجات المياه الفارغة بالإضافة إلى تصنيع صناديق ذات علاقة بأهداف التنمية المستدامة من خلال الأنابيب.

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