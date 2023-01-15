الشيخة فاطمة بنت مبارك تستقبل حرم الرئيس الكوري

المصدر: وام

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استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية اليوم..السيدة الأولى كيم كيون هي حرم رئيس جمهوريا كوريا.

ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ــ بزيارة السيدة الأولى إلى دولة الإمارات والتي ترافق فخامة الرئيس يون سيوك يول الذي يقوم بزيارة دولة متمنية لها طيب الإقامة وزيارة ناجحة إلى الدولة.

وتبادلت سموها والسيدة الأولى كيم كيون هي..الأحاديث الودية التي تعبر عن خصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كوريا وشعبيهما.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية بالمرأة والطفولة في دولة الإمارات ونظيراتها في جمهورية كوريا والاستفادة من خبرات الجانبين بما يسهم في تمكين المرأة وترسيخ دورها في المجتمع لصالح استقرار الأسر وتماسكها وهو ما يشكل قاعدة أساسية لاستقرار المجتمعات وتطورها.

وأطلعت سموها الضيفة السيدة الأولى على ما حققته دولة الإمارات من خطوات متقدمة في مجالات مشاركة المرأة وتفعيل دورها في مختلف ميادين العمل بجانب الاهتمام بالطفل وتوفير كل مقومات رعايته وتنشئته السليمة وإعداده للمستقبل.

من جانبها أشادت حرم الرئيس الكوري بدعم سمو الشيخة فاطمة واهتمامها بالقضايا الإنسانية عامة والارتقاء بالمرأة خاصة .. و أبدت إعجابها بمبادرات سموها النوعية البناءة لتعزيز دور المرأة وتمكينها والحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع مثمنة ما حققته المرأة الإماراتية من مكتسبات وما تحظى به من دعم ورعاية من قبل قيادة الدولة.

وقد أقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة عشاء تكريما للسيدة الأولى لجمهورية كوريا.

حضر اللقاء عدد من الشيخات و القيادات النسائية والوفد المرافق لحرم الرئيس الكوري.

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